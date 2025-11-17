租金補貼2026年新制上路　排除「1類族群」

▲租金補貼新制，排除非法建物。（圖／資料照）



文／中央社

國土署公告2026年租金補貼新制，新申請案若是頂樓加蓋、違建等非法建物，將無法領取租補，但舊戶有緩衝機制，仍住在同一地址可繼續申請租補。國土署說，主要是考量近2年非法住宅租補申請案提升，長遠來看仍有公安疑慮。

為減輕民眾居住負擔，政府推動新台幣300億元中央擴大租金補貼政策，對於一定所得以下無自有房屋個人或家庭，提供每戶每月最高新台幣2000元至8000元租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，針對符合補貼金額加碼身分者加碼補貼金額。

不過，根據國土署公告最新2026年新台幣300億元中央擴大租金補貼專案計畫，申請條件刪去「無房屋稅籍之未保存登記建築物」，僅保留具房屋稅籍且已保存登記或已取得建築物合法證明文件的建築物，意即只有合法住宅申請才可以獲租金補貼。

對於調整政策原因，國土署官員指出，這2年住在非法建物的租補申請量提升，讓人憂心，因為長期來說違建等非法建物都會有公安疑慮，不是值得鼓勵的方向；再者，非法住宅申請數量增加，反而有點變相鼓勵做小分割租約，造成管理困擾，因此希望鼓勵民眾選擇合法建物居住。

不過，新制對於舊有租戶權益也有緩衝機制，根據國土署公告計畫，2025年已核定租金補貼的舊戶，以相同租賃地址帶入2026年申請案，可不受2026年新增房屋合法性限制；但若在補貼期間變更租賃地址，仍應符合房屋合法性新規。

舉例來說，若住在台北市頂樓加蓋的張先生2025年已成功申請租金補貼，2026年仍住在同一住宅，則2026年仍可領取租金補貼；但若張先生在2026年搬家至另一處違建居住，則無法再申獲租金補貼。

國土署統計，自2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年11月14日止，全國租金補貼核准戶數已超過88萬戶，申請戶數更首度突破100萬戶、達到103萬戶，雙雙創下開辦以來新高紀錄。