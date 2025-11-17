ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中「老舊小行政區」翻身　懷舊建築改建案賣上6字頭

▲▼ 敬華飯店,改建,時代建設, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中區有不少懷舊建築即將改建爲住宅大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中區為台中市最小的行政區，面積僅0.8803平方公里，也是全台面積最小且唯一未滿1平方公里的三級行政區，更有不少懷舊建築，隨著時代變遷30年前中區逐漸沒落，近年因大車站計劃實現在即，信義房屋專家表示，中區不少具歷史感的建築，將轉身為住宅大樓。

從日治時代起就有不少指標建築，像是日治時期留下的台中火車站舊站、台中市役所、中央書局等，也因此中區有「台灣小京都」之稱，如今部分建物透過活化轉變為特色商店、藝文空間或觀光景點，也有部分成為建商蓋大樓的目標。

▼中區懷舊建築指標案。

建案 原用途/特色 位置 交易/開發年份 交易/收購總價 均價(萬元/坪) 最高價(萬元/坪)
時代公園大廈DIAMOND TOWER 四星飯店 台中公園第一排 2022 6.4億元 56.73 65.14
鴻邑瑞錦 紅地毯西餐廳 平等街 2020年收購 1.26億元 N/A N/A
昂峰京澄 福音街商業區建地 福音街 疫情期間售出 3.95億元 52.22 60.23
九上州廳 張婦產科診所 民族路與市府路口 2024 3.6億元 N/A N/A

其中，位於台中公園第一排的「敬華國際大飯店」，在2000年傳出財務危機，拍賣4次皆流標。2008年福華集團以法拍1億多元買下敬華飯店，將其變身為「福泰桔子商務旅館」。

但「福泰桔子商務旅館」於2022年3月該整棟建物以6.4億元成交，如今已由時代建設接手，將興建27層樓「時代公園大廈 DIAMOND TOWER」，根據實登揭露，該案成交均價56.73萬元，最高價來到65.14萬元。

▲▼ 敬華飯店,改建,時代建設, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「福泰桔子商務旅館」將興建27層樓「時代公園大廈 DIAMOND TOWER」，根據實登揭露，該案成交均價56.73萬元，最高價來到65.14萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

另外有著大貝殼造景的「紅地毯西餐廳」位於平等街，2020年在地建商「寶崍建設」看準危老開發向地主後代整合土地，收購總價高達1.26億元，但後續因意外，轉手鴻邑建設，將推出「鴻邑瑞錦」，目前尚未有實登資料。

另外，雖非地標懷舊建物，但說到「福音街」更是不少老台中人青春回憶，猶如台中版華燈初上，知名感冒糖漿「風熱友」，持有35年置產中區福音街的一塊463坪商業區建地，在疫情期間3.95億元出脫後，昂峰建築機構也於2025年推出新案「昂峰京澄」。

▲▼ 台中市中區,推案,歷史建築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「昂峰京澄」位處中區福音街、中華路二段，平均成交單價52.22萬元，最高單價來到60.23萬元。。（圖／記者陳筱惠攝）

「昂峰京澄」位處中區福音街、中華路二段，距離北區的一中商圈、中國醫商圈都相當近，規劃含辦公室共計134戶，設計19~25.6坪的2房產品、平均成交單價52.22萬元，最高單價來到60.23萬元。

中區最新預售案九上建設「州廳」，前身則是由留日醫學博士張耀東開設的婦產科診所。這家診所更是許多中區人的出生地，建築本身也具有特色，不少人印象中有著漂亮的窗花。

九上建設整合民族路與市府路口「州廳」基地，以單價120萬元、總價3.6億元成交。將推出2~3房產品，這也是九上建設首次進軍舊城區，對此，九上建設執行副總王明彥則表示：「這塊土地為角地，面積夠大，整合難度很高。」

▲▼ 台中市中區,推案,歷史建築 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲九上建設整合民族路與市府路口「州廳」基地，以單價120萬元、總價3.6億元成交，將推出2~3房產品。（圖／記者陳筱惠攝）

王明彥說：「中區情懷對於老台中人來說佔了相當重要的地位，全案規劃黃金級綠建築，也是中區第一座，推出符合耐震二級標章的建築。」

信義房屋中二區協理王聖憲則認為：「台中市積極推動舊市區活化，市府斥資600億元推動『台中大車站計畫』，其中大台中轉運中心，預計於2026年上半年完工啟用，完工後將整合銜接火車站、捷運藍線、捷運機場線與台中轉運站等。」

王聖憲說：「之後以台中火車站為中心，分流人潮至綠川、北側干城商業地區、南端鐵道文化園區及舊倉庫群，再延伸至東區台糖生態園區，有望進一步提升區域的交通便利性和生活機能，吸引更多人口和商業進駐，帶動房地產市場的發展。」

關鍵字：台中最小行政區中區變身懷舊建築信義房屋危老預售屋

【拒測王又酒駕】7度拒測挨罰504萬！男自摔吹出0.83遭送辦

