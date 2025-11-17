總價598→628萬！　安平「BBQ凶宅」開賣4個月突加價

▲台南安平近年建設議題延燒，房價愈漲愈高，有間2房因前租客燒炭自殺而成為凶宅，（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣／法拍／投資／撿便宜）

記者張雅雲／高雄報導

台南安平近年建設議題延燒，房價愈漲愈高，有間2房因前租客燒炭自殺，而成為凶宅，屋主開價從598萬元漲到628萬元含平車求售，強調可拎包入住，引發大批網友留言。

臉書社團《我是凶宅！！買賣／法拍／投資／撿便宜》有網友發文表示，安平育平路有間2房，曾因前租客燒炭輕生成為凶宅，屋主看好區段未來發展，7月剛開賣時總價598萬元，調整為目前628萬元求售。

根據銷售資料表示，該物件位於高樓層，屋齡11年，建坪28坪，並有平面車位，可拎包入住、無需額外裝修費用，為國平重劃區超值入手首選，換算單價22.4萬元。

貼文一出，立即引發大批網友留言，直呼「是有發生什麼值得增值的事嗎？」，甚至有人認為「賣不掉就加價賣，總會有人買。」據了解，屋主早年看準安平未來發展，購入該戶後出租，2房租金含平面車位約1.8~2萬元。

▲國平重劃區生活圈涵蓋健康商圈、五期重劃區，近年快速發展。（圖／記者張雅雲攝）

有巢氏房屋安平育平健康加盟店副理吳稚庭表示，國平重劃區生活圈涵蓋健康商圈、五期重劃區，近年快速發展，周邊除了全聯、健身房、診所、餐飲密集外，還有近年開發中的「亞果安平遊艇城」、「海洋之心」等重大開發案，帶動觀光、飯店與商業活動，地段未來性佳。

吳稚庭說：「未來還有規劃中的捷運綠線G3站等交通利多，周邊新案房價已站上5字頭，屋齡10年上下的大樓，單價約27~30萬元。」

在地房仲分析，凶宅不只價格打折，心理因素也會讓部分租客卻步，由於屋況已全面整理，事故屋租金一般會下修約20~30%，「若有重新粉刷、添購新傢俱、家電，租金可維持在1.4萬元以上。」換算投報率約2.7%。

