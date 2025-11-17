崇德路新亮點！　「包膜老商辦」邀荷蘭大師重建絕美住宅

▲在新興重劃區行情屢創新高之際，早期發展、機能完整的「崇德生活圈」近期成為推案熱點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北台中近年隨著新興重劃區成形，如14期指標案大陸「豐莚」、華固「豐匯」、寶輝「PARK」系列，均價皆已坐7望8。在新興重劃區行情屢創新高之際，早期發展、機能完整的「崇德生活圈」近期成為推案熱點。

崇德路作為台中少見的南北向要道，串聯商業與交通量能，捷運「文心崇德站」更是人流匯聚的核心節點，吸引誠邑築、冠德、日勝生、國泰、坤悅等品牌建商輪番插旗。

在多家建商齊聚競逐之中，誠邑築建設打出「國際牌」，攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV，於崇德路與漢口路口推出全新地標案「嶼76 The Island」，並於近日正式取得建照核准。

▲誠邑築建設打出「國際牌」，攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV，設計圖面出爐。（圖／記者陳筱惠翻攝）

該基地前身為屋齡35年的危老商辦「德成大樓」，基地面積近400坪，2023年由誠邑築以每坪逾180萬元、總價6.5億元買下全棟。後續更以整棟包膜方式將舊建物轉化為公共藝術裝置，在街廓上引起討論。

誠邑築董事長沈瑞興表示：「相較於新興重劃區，蛋黃生活圈早已具備完整生活機能，從商圈到交通節點皆成熟穩定，尤其是現在市況普遍降溫之下，反而成為相對保值的條件。」

另外，冠德建設「裕毛屋案」預計推出地上24層的住宅產品也即將登場，主攻3~4房的中大坪數產品，成為北台中量體相當大的新案。非重劃區中，國泰建設也斥資10.45億元，購得北平路三段、老牌麵店約566.58坪的土地。

▲新案基地前身為屋齡35年的危老商辦「德成大樓」，2023年以總價6.5億元收購。（圖／記者陳筱惠翻攝）

日勝生集團投資17億元的「文心崇德G6站聯開案」也已於7月正式動工，將打造集郵政服務、商場及住宅於一體的現代化生活中心，預計2028年完工。

對此，台灣房屋信實崇德店店長明而康表示：「崇德路生活圈向北可至漢神洲際百貨，向南則連結中友百貨、一中商圈與中國醫藥大學等區域，人流、商業以及未來性都相當看俏，尤其連鎖餐飲、咖啡廳林立，可說是北屯區含金量最高的一條路。」

