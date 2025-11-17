高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

記者張雅雲／高雄報導

高醫2019年在十全一路展開整合，大手筆砸下22.3億元，買下過去的家樂福十全店改建，近期在外牆首度掛上招牌，證實為高醫「十全新診區」，規劃做為透析、牙科、復健、中醫等高黏著度的醫療項目，，信義房屋專家表示，開幕後對房價提升有限，痛點反而是停車更不便。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院十全新診區，近期在外牆首度掛上招牌。（圖／記者張雅雲攝）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院位於北高十全路，對面的十全新診區日前首度在外牆掛上招牌，這也是繼2024年高醫岡山醫院開幕後，再度即將開幕的新院區，在地人都引頸期待。

▲高醫生活圈有不少中高齡族群，在地居民多年仰賴高醫門診。（圖／記者張雅雲攝）

十全新診區就是之前的家樂福的十全店，根據實登揭露，家樂福十全店2019年轉手高雄醫學大學，該店地坪1242.98坪，成交價19億688.85萬元，換算地價153.4萬元。2020年，高醫大又陸續整合青島街透天，根據實登，該透天地坪373.6坪，總價3億3285.1萬元，換算單價為89萬元，合計土地達1616.58坪，總價達22億3973.95萬元。土地原始持有者則都是高雄陳家、南和興產。記者致電高醫詢問預計開幕時間，僅回覆「不便透露。」

▲十全新診區就是之前的家樂福的十全店，根據實登揭露，家樂福十全店2019年轉手，成交價高達19億元。（圖／翻攝自Google Maps）

信義房屋後驛店業務謝廷甄表示，高醫生活圈有不少中高齡族群，多年仰賴高醫門診。此次規劃的門診科別多為高黏著度的民生醫療類型，根據懸掛的招牌為復健、透析、牙科與中醫，都是高需求項目，尤其洗腎屬高頻率醫療，過去不少長輩必須往返不同院所，十全院區若正式啟用，可大幅減少長輩奔波時間。

謝廷甄分析，十全一路屬高雄早期發展的成熟生活圈，商家、醫療、學區齊備，但也因此素地極度稀缺，過去可開發的大面積土地幾乎都已整合完畢，短期內再出現新推案的機會不高。區域房價出現明顯的「新舊落差」，5年內落成的新大樓成交價已站上每坪4字頭，反觀屋齡25年以上的老大樓多落在20萬元上下，形成鮮明對比。

舊址 位置 成交日期 成交價 地坪 買家 家樂福十全店 十全一路 2019/7 19億688.8萬 1242.98坪 財團法人私立高雄醫學大學 透天 青島街 2020/5 3億3285.1萬 373.6坪 財團法人私立高雄醫學大學

▲十全新診區整合範圍。（ETtoday製表）

謝廷甄說：「整體區域仍以透天產品最為常見，屋齡多介於40~50年，成交價落在1500~1700萬元，但因屋況老舊，買方往往需預留整修費用，自備款負擔成為能否進場的最大門檻。」

由於目前新院區公佈的內容尚未涉及長照或安養設施，並非推升房價的重型利多。謝廷甄分析，未來開幕真正難解的痛點反而是「停車」，十全一路向來車位不足，即便醫療量能提升，外來使用者仍可能因停車不便而卻步。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋更多相關新聞