開工多、成交少！前3季預售交易僅3萬戶　建商降成本續命

▲觀察近5年來全台住宅開工戶數、預售揭露數，今年明顯呈現「開工多、成交少」慘況。（表／信義提供）

記者項瀚／台北報導

觀察近5年來全台住宅開工戶數、預售揭露數，今年明顯呈現「開工多、成交少」慘況。信義房屋專家表示，現場新案的銷售策略也會將戰線延長，包括謹慎使用廣告預算、降低接待中心成本等方式因應。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

統計建案開工與預售揭露量表現，2023年受惠9月開始預售屋交易轉熱，當年度報開工戶數達13.1萬戶，預售揭露也達10.7萬戶；2024年上半年交易火熱，預售揭露全年達到13萬戶，甚至超過當年報開工的12.8萬戶。

不過今年，賣得遠比開工量還少很多，預售揭露前3季只賣3萬戶，推估剩下去年的3成，但開工數量推估將達11萬戶，顯示有許多個案都出現餘屋待售的現象。

▲近年住宅開工數量與預售揭露量統計。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「通常申請建照後才可以預售，6個月內要申請開工但可展延3個月，現在推案也知道市況不好，一路賣到成屋銷售都有可能，但礙於銀行貸款，也必須按原規畫時程如期開工。」

曾敬德接著表示：「現在開發商融資成本、自籌資金條件都嚴格許多，面對房市景氣較去年驟降，只能先求之前預售個案順利交屋回收資金，新推案或購地都已轉趨保守，等待市場是否有新的轉機。」

曾敬德指出：「現在預售已是個案表現的市場，部分房價高漲的區域，相對價格壓力會高一些，若市場供給量又大，消費者自然會挑選對自己最有利的時機與價位等條件才購屋，現場的銷售策略也會將戰線延長，包括謹慎使用廣告預算、降低接待中心成本等方式因應。」

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「建商代銷已認知到房市大不景氣，紛紛在推案腳步上放緩，據最新統計顯示，928檔期六都及新竹總銷金額約7106.5億元，較去年量縮約2670 億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」