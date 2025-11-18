ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

20年「在地版小北百貨」月底熄燈　屋主秒開15萬招租

▲▼ 台南,東區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲開店24年的「上尚五金百貨」堪稱是台南在地版小北百貨，沒想到近期無預警宣布即將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2001年成立、開店24年的「上尚五金百貨」堪稱是台南在地版小北百貨，位於東區，沒想到近期無預警宣布即將熄燈，只營業到11月底，被在地人直呼是時代的眼淚，房東重新開出15.6萬元招租。信義房屋表示，該區屬內需型生活圈，空租率低。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

「上尚五金百貨」仁和店位於東區，根據該公司透露，2001年成立，專營家庭日常用品，有「在地版小北百貨」之稱，目前有3家連鎖店都位於台南，沒想到近期無預警掛出紅布條，宣布即將結束營業，並透露之後民眾可到附近的「上新五金百貨」消費，引來在地人直呼變「時代的眼淚」。

▲▼ 台南,東區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「上尚五金百貨」掛出紅布條，宣布即將結束營業，屋主開出15.6萬元重新招租。（圖／記者張雅雲攝）

店員透露，該店因租約到期，只營業到11月底，之後仁和店就直接熄燈。而屋主秒開出15.6萬元重新招租，根據銷售資料，該店地坪122.5坪，為地上1樓店面，換算單坪租金約1273元。屋主為自然人。

信義房屋台南文化店主任黃郁茜表示，作為東區的主要支道，從早期的工業區都更為住宅區，但周邊住宅密度高、採買方便，已形成仁和商圈，是一個典型的內需型生活圈，沿線商家多為小吃、飲料店、連鎖量販店等，生活機能佳，店面空租率也維持在低檔。

▲▼ 台南,東區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲仁和路雖然不是東區主要幹道，但周邊住宅密度高、採買方便，已形成仁和商圈。（圖／記者張雅雲攝）

黃郁茜說：「區域店面以中古透天為主，面寬多為4到5米、地坪約22~25坪，屋況未整理過的租金行情約2.2~2.5萬元，換算單坪租金約為1000元左右，租金會因爲屋況、是否附贈設備、以及房屋面寬或使用面積的大小而有所不同。」

上尚五金百貨仁和店  小檔案
位置 東區仁和路
成立時間 2001年
結束營業時間 11月底
結束營業原因 租約到期
坪數 122.5坪
租金 15.6萬
區域1樓租金 1000~1200元/坪

▲上尚五金百貨仁和店小檔案。（ETtoday製表）

黃郁茜指出，住家多為屋齡40年以上透天，地坪約20~22坪，地上2.5或3樓透天，目前行情約落在1000~1200萬元；15~20年內的透天，總價約2400~2600萬元。區域房價也在需求支撐下緩步走高，少數屋齡10年內的大樓，單價約41~43萬元，而新案與預售案近年則逐漸推升至每坪45萬元左右。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：台南五金百貨熄燈東區仁和商圈租金信義房屋

