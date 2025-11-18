設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝





▲裝修業界不成文規定，設計師找工班施工，統包找理由不給錢，就是工程行自己想辦法。（示意圖／視覺中國）

記者項瀚／台北報導

近來爆出不少裝修爛尾糾紛，業者表示，裝修業界不成文規定，設計師找工班施工，統包找理由不給錢，就是工程行自己想辦法。對此，專家建議工班能如何超前部署。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近來新市土城某社區傳出百戶裝修爛尾糾紛，涉案金額將近7000萬元，涉案關鍵人物以假名吳敬禹在奧拓公司擔任設計師，事件曝光後，費敬禹不止騙預購屋主，更是一路從北到南，坑殺木作公司、工程行等等做白工，積欠工程款。

從判決書來看，從2014年至今，至少有8家公司提起給付工程款、支付命令等等民事訴訟。

就有工班師傅表示：「裝修業界不成文規定，乙方承攬人（設計師）找次承攬人（工程行、工班）施工，次承攬人收到訂金後，開始施工代墊工人工資、材料費等等，如果施工完成後，統包找理由不給錢，就是工程行自己想辦法。」





▲設計師空手套白狼不在少數，很多師傅拒接案，就怕被「設計」拿不到工程款。（示意圖／ET資料照）

住保會顧問吳翃毅表示：「設計師空手套白狼不在少數，很多師傅拒接案，就怕被『設計』拿不到工程款，無法提告詐欺，僅能用民事提告給付工程款來主張權利，然而事實更傷人，最後往往是花了律師費，贏了官司，但拿不到錢的窘境，只能認賠。」

吳翃毅建議：「工班要預防收不到工程款，問題在於事前預防機制『超前部署』，合約約定依照圖面進行驗收後付款，以住保履約機制，在承攬工程前多花一些時間，約定好驗收方式、付款方式，才有可能避開未來官司纏訟的機會。」

不過，吳翃毅坦言：「這個方式和業者約定俗成的方式是有很多觀念不同的地方，畢竟要靠制度而非靠運氣，才有辦法建立競爭力。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」