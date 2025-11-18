台積電效應！屏東套房1天租光　353戶雙社宅補位

▲國家住都中心18日在屏東市一口氣舉辦2社會住宅「永城好室」、「鶴聲好室」動土，一共新增353戶供給。（圖／國家住都中心提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電產業鏈即將進駐屏東科學園區，帶動周邊住宅需求，國家住都中心18日在屏東市一口氣舉辦2社會住宅「永城好室」、「鶴聲好室」動土，一共新增353戶供給，預計2028年完工。專家表示，小坪數套房供不應求，1天內就可以被租走。

2處社宅皆位於屏東市蛋黃區，「永城好室」位在勝利路、成功路、忠孝路口，鄰近勝利國小、勝利星村、縣府與屏東公園等機能核心，規劃地上12層、187戶。

「鶴聲好室」則位於武昌街、大武營區舊址對面，周邊有榮總、鶴聲國小國中與圖書館，採地上9層、地下2層配置，共166戶。2社宅均距離台鐵屏東站皆在車程10分鐘內，也鄰近台積電半導體供應鏈進駐的屏東科學園區，地段相當精華。

住都中心統計，目前在屏東縣直接興辦的社宅共5處、1130戶，包含興建中的屏東市「瑞屏安居」、潮州鎮「光春好室」，18日動土的「永城好室」和「鶴聲好室」，已決標待開工的恆春鎮「恆春好室」。

案名 位置 戶數(戶) 目前進度 完工時間 永城好室 屏東市 187 2025/11動土 2028年 鶴聲好室 屏東市 166 2025/11動土 2028年 瑞屏安居 屏東市 520 2022/9動土 2026年 光春好室 潮州鎮 172 2023/7動土 2027年 恆春好室 恆春鎮 85 已決標待開工 2028年

▲住都在屏東縣興辦的社宅。（ETtoday製表）

東森房屋屏東縣議會加盟店店東彭宥璟分析，目前到屏東的台積電科技產業鏈尚未大量到位，因此屏東市區仍以在地人剛需為主，再加上科技園區、屏東車站周邊改造、高雄外溢人口等因素帶動需求，租屋需求相當旺盛。

彭宥璟說：「屏東市區月租金以4500~8000元最搶手，尤其是小坪數套房供不應求，不少物件1天內就可以被租走。」

至於1~2房產品市場因供給更稀少，經常出現「有預算卻找不到房」的情況，3房以上的大坪數住宅，雖租金較高，但因家庭需求穩定，市場去化速度也不慢，彭宥璟認為，未來社宅完工後可增加租屋供給，確實能在一定程度上分流租屋需求。

