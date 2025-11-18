ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台積電效應！屏東套房1天租光　353戶雙社宅補位

▲▼ 屏東,社宅 。（圖／記者張雅雲翻

▲國家住都中心18日在屏東市一口氣舉辦2社會住宅「永城好室」、「鶴聲好室」動土，一共新增353戶供給。（圖／國家住都中心提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電產業鏈即將進駐屏東科學園區，帶動周邊住宅需求，國家住都中心18日在屏東市一口氣舉辦2社會住宅「永城好室」、「鶴聲好室」動土，一共新增353戶供給，預計2028年完工。專家表示，小坪數套房供不應求，1天內就可以被租走。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

2處社宅皆位於屏東市蛋黃區，「永城好室」位在勝利路、成功路、忠孝路口，鄰近勝利國小、勝利星村、縣府與屏東公園等機能核心，規劃地上12層、187戶。

「鶴聲好室」則位於武昌街、大武營區舊址對面，周邊有榮總、鶴聲國小國中與圖書館，採地上9層、地下2層配置，共166戶。2社宅均距離台鐵屏東站皆在車程10分鐘內，也鄰近台積電半導體供應鏈進駐的屏東科學園區，地段相當精華。

住都中心統計，目前在屏東縣直接興辦的社宅共5處、1130戶，包含興建中的屏東市「瑞屏安居」、潮州鎮「光春好室」，18日動土的「永城好室」和「鶴聲好室」，已決標待開工的恆春鎮「恆春好室」。

案名 位置 戶數(戶) 目前進度 完工時間
永城好室 屏東市 187 2025/11動土 2028年
鶴聲好室 屏東市 166 2025/11動土 2028年
瑞屏安居 屏東市 520 2022/9動土 2026年
光春好室 潮州鎮 172 2023/7動土 2027年
恆春好室 恆春鎮 85 已決標待開工 2028年

▲住都在屏東縣興辦的社宅。（ETtoday製表）

東森房屋屏東縣議會加盟店店東彭宥璟分析，目前到屏東的台積電科技產業鏈尚未大量到位，因此屏東市區仍以在地人剛需為主，再加上科技園區、屏東車站周邊改造、高雄外溢人口等因素帶動需求，租屋需求相當旺盛。

彭宥璟說：「屏東市區月租金以4500~8000元最搶手，尤其是小坪數套房供不應求，不少物件1天內就可以被租走。」

至於1~2房產品市場因供給更稀少，經常出現「有預算卻找不到房」的情況，3房以上的大坪數住宅，雖租金較高，但因家庭需求穩定，市場去化速度也不慢，彭宥璟認為，未來社宅完工後可增加租屋供給，確實能在一定程度上分流租屋需求。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：屏東社宅台積電租屋套房屏東科學園區住都屏東市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市空頭最長2年　樂居李奕農預言：明年Q2交易量緩回

去年919後，房市進入大空頭。但樂居執行長李奕農認為，現在就是房市最差的時候，最快明年Q2交易量就會慢慢出來。信義房屋專家則表示，不敢斷言現在就是最谷底，但觀察近期交易量表現已不再破底。

1小時前

想買27年老屋！他列「200萬修繕清單」　內行搖頭：光拆就超過

老屋由於坪數實在、總價較易入手，雖然大多沒有電梯，但有些人也會考慮屋齡高的房子，不過，買老屋通常需要花費一大筆錢來進行修繕。就有一名網友透露，他想買一間27年的透天，屋主開價1380萬，他自己初估修繕費用要200萬，因此打算開價到1000萬元左右，卻擔心這樣出價會不會太誇張。對此，有內行網友提醒老屋修繕恐怕不止200萬。

2小時前

房子沒人住也會壞？一票秒點頭　過來人曝「一堆小問題」被怨

不少人聽長輩說過「房子沒人住會容易壞」，但也有人疑惑，如果東西都沒在用，照理應該更耐用才對。就有網友在PTT發文詢問，「房子沒人住真的會容易壞嗎？」舉例若新成屋賣了好幾年都沒人住，那是不是越壞越值錢？貼文引發熱烈討論。

2小時前

老七期人必吃「處女蟳」變身　豪宅王打磨出億級地標

曾在七期風光一時的「處女蟳婚宴會館」，正式蛻變為頂級豪宅新地標新案。寶璽機構攜手日本第1、全球前3大建築設計集團日建設計（NIKKEN SEKKEI），推出全新超高層住宅「寶璽天讚」，寶璽機構創辦人梁德煌宣布，不蓋接待中心、不做樣品屋，只以過去35年的作品說話。

2小時前

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

信義計畫區的資深豪宅「贊泰花園」有不少名人，睽違6年再現交易，6樓戶以1.62億元交易。買方無貸款，實力雄厚，賣方則是第一手屋主，長抱了28年之久。房仲表示，當時信義計畫區房價僅1~2字頭，對照今日轉手單價163.8萬元，估上漲10倍。

4小時前

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋主貸2700萬只還200萬遭法拍

台中七期再度出現豪宅遭法拍的個案，位於西屯區市政北一路的「由鉅藏玉」20樓戶別，屋主僅持有4年便因拍賣抵押物，進入拍賣市場。底價3840萬元，拆算單價38.24萬元，回到社區3年前價格。

5小時前

台積電效應！屏東套房1天租光　353戶雙社宅補位

台積電產業鏈即將進駐屏東科學園區，帶動周邊住宅需求，國家住都中心18日在屏東市一口氣舉辦2社會住宅「永城好室」、「鶴聲好室」動土，一共新增353戶供給，預計2028年完工。專家表示，小坪數套房供不應求，1天內就可以被租走。

6小時前

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

近來爆出不少裝修爛尾糾紛，業者表示，裝修業界不成文規定，設計師找工班施工，統包找理由不給錢，就是工程行自己想辦法。對此，專家建議工班能如何超前部署。

7小時前

20年「在地版小北百貨」月底熄燈　屋主秒開15萬招租

2001年成立、開店24年的「上尚五金百貨」堪稱是台南在地版小北百貨，位於東區，沒想到近期無預警宣布即將熄燈，只營業到11月底，被在地人直呼是時代的眼淚，房東重新開出15.6萬元招租。信義房屋表示，該區屬內需型生活圈，空租率低。

8小時前

台中營建股獲利三強　Q4交屋潮喜憂參半

台中營建族群前三季財報出爐，大城（6171）EPS以3.83元，奪下台中營建股獲利王、坤悅（5206）EPS以3.69元緊追在後，櫻花建（2539）EPS達2.34元，位居第3。專家認為，隨著第四季迎來交屋潮，營建業一則以喜、一則以憂。

8小時前

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

NET霸氣包棟9層大樓！　房東..

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被..

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

租金補貼2026年新制上路　排..

都更整合20年靠他成功！　溫德..

雲林「蚊子館」荒廢3年！議員開..

高醫22億買走高雄陳家資產　十..

出租房屋遭追繳稅！高雄男忘1事..

28年增值10倍！　信義資深豪..

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市空頭最長2年　樂居李奕農預..

想買27年老屋！他列「200萬..

房子沒人住也會壞？他曝「一堆小..

老七期人必吃「處女蟳」變身　豪..

28年增值10倍！　信義資深豪..

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

台積電效應！屏東套房1天租光　..

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業..

20年「在地版小北百貨」月底熄..

台中營建股獲利三強　Q4交屋潮..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366