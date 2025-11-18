七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋主貸2700萬只還200萬遭法拍

記者陳筱惠／台中報導

台中七期再度出現豪宅遭法拍的個案，位於西屯區市政北一路的「由鉅藏玉」20樓戶別，屋主僅持有4年便因拍賣抵押物，進入拍賣市場。底價3840萬元，拆算單價38.24萬元，回到社區3年前價格。

▲台中七期再度出現豪宅遭法拍的個案。（圖／記者陳筱惠攝）

據法拍資料顯示，「由鉅藏玉」20樓戶別，總坪數100.42坪，底價3840萬元，拍賣原因為拍賣抵押物，原屋主4年前取得總價3400萬元，單價34.43萬元，此次法拍大約落在社區3年前價。

仔細追查，原屋主向銀行借款約2700萬元，但至法拍前僅償還約200萬元，還款比例不到1成。寬頻房訊發言人徐華辰指出：「其實整體法拍市場並未有爆量潮。截至10月底的全台法拍新增案件數，與去年同期相比差距不到百件，顯示市場並無大規模湧入法拍的現象。」

但值得注意的是，徐華辰觀察：「買方的出手意願下降，導致得標率從去年的約20.5%下滑至今年的14.7%，呈現案件量持平，但買氣轉弱的狀態。」

聚焦台中市場，徐華辰說：「去年截至10月的新進法拍案件佔比約40.15%，今年降至37.47%，顯示台中新進入法拍的物件不增反減，物件沒有變多，反而變少，但得標率下降，代表買方正在觀望。」

▲原屋主向銀行借款約2700萬元，但至法拍前僅償還約200萬元，還款比例不到1成就遭法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

針對本次持有僅4年便遭法拍的狀況，徐華辰推測：「屋主是於2021年前後購入，正逢房價波段高點，加上當時利率相對偏低，貸款負擔在當時較易承受。也因此，自央行啟動升息，房貸利率一路走高，使『原本剛好能負擔』的買方開始承受越來越大的壓力，一旦再遇上收入波動或資金周轉問題，就容易在短期間內出現財務斷點。」

七期房仲謝兒政表示：「七期豪宅市場本身仍具基本支撐力，但價格與出手速度已進入更細膩的調整階段。買方對資金成本更敏感，加上該物件屬於相對高屋齡產品，成交自然會回到較為合理的3字頭區間。」

