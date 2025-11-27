1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

▲騎樓雖屬建物所有權人之私有產權，仍不能隨意違建濫用。（示意圖，與本文無關／資料照）

不少民眾對於建築物騎樓的使用產生疑問，尤其關於1樓住戶或店家是否能自行封閉、加設門片或作為私人空間使用，是否合法？對此，苗栗縣政府日前特別強調，騎樓的設計目的與法規要求，皆是以保障「公共通行」為最高原則。

苗栗縣府表示，雖然騎樓產權歸屬私人所有，但其本質屬於提供大眾通行的公共空間，依法必須保持暢通，不得擅自封閉或占用，以免觸犯相關法規並危害行人安全。縣府解釋，依《建築技術規則》規定，騎樓為都市設計中協助遮陽避雨、維持無障礙通行的重要設施，並可作為建築容積獎勵項目，目的在鼓勵建築物退縮並提供市民更舒適的步行空間。因此，雖然產權屬於私人，但使用上必須開放，不能視為自家範圍任意占用或加以封閉。

苗栗縣府工商發展處指出，現行騎樓相關規定皆為保障公共安全的基本要求：

寬度： 自道路邊界線起算不得小於 3.5 公尺。

高度： 騎樓淨高不得小於 3 公尺。

地面高度及坡度： 地面需與人行道齊平；若無人行道，須高於道路邊緣 10–20 公分，並保持適當排水坡度。

柱面退縮： 騎樓柱面須距離道路邊界線 15 公分以上。

淨寬： 騎樓最小淨寬不得小於 2.5 公尺。

對此，苗栗縣府解釋，上述5項規定皆為確保市民步行安全及維持道路使用秩序，也為了避免因私人占用造成公共空間受阻。縣府呼籲，如將騎樓封閉、擺放雜物或占用作私人空間皆可能違法遭開罰。