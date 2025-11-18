老七期人必吃「處女蟳」變身　豪宅王打磨出億級地標

▲寶璽機構攜手日本第1、全球前3大建築設計集團日建設計（NIKKEN SEKKEI），推出全新超高層住宅「寶璽天讚」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者詹宜軒、陳筱惠／台中報導

曾在七期風光一時的「處女蟳婚宴會館」，正式蛻變為頂級豪宅新地標新案。寶璽機構攜手日本第1、全球前3大建築設計集團日建設計（NIKKEN SEKKEI），推出全新超高層住宅「寶璽天讚」，寶璽機構創辦人梁德煌宣布，不蓋接待中心、不做樣品屋，只以過去35年的作品說話。

「寶璽天讚」基地位置位於文心一街、惠文路口，為區域唯一面南、擁大棟距的超高層住宅，規劃100~130坪大尺度，自公開以來已揭露14筆成交，均價上看每坪9字頭，並累積多筆億元級交易，奪下今年中台灣預售豪宅成交冠軍。

經查，該塊1212坪基地，前身為七期婚宴會館「皇璽處女蟳婚宴會館」，是老七期人必吃過的一間餐廳，2013寶璽建設以總價27.6億元、每坪230萬元的高價，買下土地，當時創下七期地價新高。

▲該塊1212坪基地，前身為七期婚宴會館「皇璽處女蟳婚宴會館」，當時創下七期新高價。（圖／記者陳筱惠攝）

該基地超過10年的規劃，2025年才正式亮相，慕義地產總經理翁維隆表示：「七期土地的路段率、地價稅等基本成本相對其他區域來得高，以土地坪數推估，10年來隱形成本超過3億元。」

今（18）日寶璽機構舉辦媒體發布會，請到曾打造「東京晴空塔」、「杜拜One Za’abeel」、「雅加達Astra Tower」等國際地標的 NIKKEN SEKKEI設計總監齊藤哲也坐鎮。

齊藤哲也認為：「台灣近年在結構安全、永續建築與生活美學上快速成熟，此案符合台中氣候條件並兼具美學，設計『寶璽天讚』除住宅機能外，也被設定為『城市風景線』的一部分。」

梁德煌則是在會後表示：「『寶璽天讚』不蓋接待中心、不做樣品屋，以過去35年的作品說話，客戶群先參觀府會園道1號的『寶璽天睿』後，其實就對我們的品質相當有信心，我們案量不大，都是一案一案慢慢賣，不屬於市場導向的開發商。」

▲寶璽機構創辦人梁德煌宣布，不蓋接待中心、不做樣品屋，只以過去35年的作品說話，圖為「寶璽天睿」。（圖／記者陳筱惠攝）

面對市況，梁德煌說：「我們不看市況，以台中來說產業有所發展、人口正成長，目前短期的變化，最後都會回歸到正軌。」也因寶璽在七期目前土地庫存清零，梁德煌表示：「還是會依照市場走勢慢慢看地，13期重劃區是個不錯的地點，但目前土地價格仍高。」

