ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市空頭最長2年　樂居李奕農預言：明年Q2交易量緩回

▲▼台中房市鳥瞰。（圖／記者陳筱惠攝）

▲去年919央行祭出第七波管制後，房市進入大空頭。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

去年919後，房市進入大空頭。但樂居執行長李奕農認為，現在就是房市最差的時候，最快明年Q2交易量就會慢慢出來。信義房屋專家則表示，不敢斷言現在就是最谷底，但觀察近期交易量表現已不再破底。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂居執行長李奕農表示：「從信義房價指數2001～2025年每一季的數據來看，空頭的時間最長維持2年，而2025年Q1走入空頭，現在已經走了一半了，現在就是最差的時刻，明年有機會從谷底開始反彈。」

李奕農表示：「影響這一波房市最直接的因素還是央行，但觀察這段時間以來央行關心的數據指標已在好轉，甚至達標，估計明年有機會適度放鬆一些。」

李奕農表示：「現在股市還在高點，且二手待售市場存量並沒有一路往上，今年5月屋主們覺得賣不掉之後，就開始以租代售了，賣壓並沒有想像中那麼強，而明年美國若走降息循環，市場上的資金將變多，快的話，明年Q2就會看到交易量慢慢出來了。」

▲▼ 信義房價指數 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義房價指數整理，空頭時間都不超過2年。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年919央行第七波選擇性信用管制後，房市進入寒冬，交易量大縮，價格方面不同區域表現差異大，雙北相對穩健，但有些區域供給量過大、過去房價漲高，就面臨更大的價格修正。」

曾敬德表示：「不敢斷言現在就是這波房市最慘的時候，但可以觀察的是，919至今，目前交易量已有不再破底的情況出現，剛性需求仍在。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：房市交易量信義房價指數信義房屋樂居李奕農

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市空頭最長2年　樂居李奕農預言：明年Q2交易量緩回

去年919後，房市進入大空頭。但樂居執行長李奕農認為，現在就是房市最差的時候，最快明年Q2交易量就會慢慢出來。信義房屋專家則表示，不敢斷言現在就是最谷底，但觀察近期交易量表現已不再破底。

1小時前

想買27年老屋！他列「200萬修繕清單」　內行搖頭：光拆就超過

老屋由於坪數實在、總價較易入手，雖然大多沒有電梯，但有些人也會考慮屋齡高的房子，不過，買老屋通常需要花費一大筆錢來進行修繕。就有一名網友透露，他想買一間27年的透天，屋主開價1380萬，他自己初估修繕費用要200萬，因此打算開價到1000萬元左右，卻擔心這樣出價會不會太誇張。對此，有內行網友提醒老屋修繕恐怕不止200萬。

2小時前

房子沒人住也會壞？一票秒點頭　過來人曝「一堆小問題」被怨

不少人聽長輩說過「房子沒人住會容易壞」，但也有人疑惑，如果東西都沒在用，照理應該更耐用才對。就有網友在PTT發文詢問，「房子沒人住真的會容易壞嗎？」舉例若新成屋賣了好幾年都沒人住，那是不是越壞越值錢？貼文引發熱烈討論。

2小時前

老七期人必吃「處女蟳」變身　豪宅王打磨出億級地標

曾在七期風光一時的「處女蟳婚宴會館」，正式蛻變為頂級豪宅新地標新案。寶璽機構攜手日本第1、全球前3大建築設計集團日建設計（NIKKEN SEKKEI），推出全新超高層住宅「寶璽天讚」，寶璽機構創辦人梁德煌宣布，不蓋接待中心、不做樣品屋，只以過去35年的作品說話。

2小時前

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

信義計畫區的資深豪宅「贊泰花園」有不少名人，睽違6年再現交易，6樓戶以1.62億元交易。買方無貸款，實力雄厚，賣方則是第一手屋主，長抱了28年之久。房仲表示，當時信義計畫區房價僅1~2字頭，對照今日轉手單價163.8萬元，估上漲10倍。

4小時前

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋主貸2700萬只還200萬遭法拍

台中七期再度出現豪宅遭法拍的個案，位於西屯區市政北一路的「由鉅藏玉」20樓戶別，屋主僅持有4年便因拍賣抵押物，進入拍賣市場。底價3840萬元，拆算單價38.24萬元，回到社區3年前價格。

5小時前

台積電效應！屏東套房1天租光　353戶雙社宅補位

台積電產業鏈即將進駐屏東科學園區，帶動周邊住宅需求，國家住都中心18日在屏東市一口氣舉辦2社會住宅「永城好室」、「鶴聲好室」動土，一共新增353戶供給，預計2028年完工。專家表示，小坪數套房供不應求，1天內就可以被租走。

6小時前

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業無奈現況曝

近來爆出不少裝修爛尾糾紛，業者表示，裝修業界不成文規定，設計師找工班施工，統包找理由不給錢，就是工程行自己想辦法。對此，專家建議工班能如何超前部署。

7小時前

20年「在地版小北百貨」月底熄燈　屋主秒開15萬招租

2001年成立、開店24年的「上尚五金百貨」堪稱是台南在地版小北百貨，位於東區，沒想到近期無預警宣布即將熄燈，只營業到11月底，被在地人直呼是時代的眼淚，房東重新開出15.6萬元招租。信義房屋表示，該區屬內需型生活圈，空租率低。

8小時前

台中營建股獲利三強　Q4交屋潮喜憂參半

台中營建族群前三季財報出爐，大城（6171）EPS以3.83元，奪下台中營建股獲利王、坤悅（5206）EPS以3.69元緊追在後，櫻花建（2539）EPS達2.34元，位居第3。專家認為，隨著第四季迎來交屋潮，營建業一則以喜、一則以憂。

8小時前

【3.5萬元維護校譽】電機系學長現身發雞排！400人冒雨排隊領

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

NET霸氣包棟9層大樓！　房東..

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被..

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

租金補貼2026年新制上路　排..

都更整合20年靠他成功！　溫德..

雲林「蚊子館」荒廢3年！議員開..

高醫22億買走高雄陳家資產　十..

出租房屋遭追繳稅！高雄男忘1事..

28年增值10倍！　信義資深豪..

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市空頭最長2年　樂居李奕農預..

想買27年老屋！他列「200萬..

房子沒人住也會壞？他曝「一堆小..

老七期人必吃「處女蟳」變身　豪..

28年增值10倍！　信義資深豪..

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

台積電效應！屏東套房1天租光　..

設計師空手套白狼詐騙！　裝修業..

20年「在地版小北百貨」月底熄..

台中營建股獲利三強　Q4交屋潮..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366