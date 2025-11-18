房市空頭最長2年　樂居李奕農預言：明年Q2交易量緩回

▲去年919央行祭出第七波管制後，房市進入大空頭。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

去年919後，房市進入大空頭。但樂居執行長李奕農認為，現在就是房市最差的時候，最快明年Q2交易量就會慢慢出來。信義房屋專家則表示，不敢斷言現在就是最谷底，但觀察近期交易量表現已不再破底。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂居執行長李奕農表示：「從信義房價指數2001～2025年每一季的數據來看，空頭的時間最長維持2年，而2025年Q1走入空頭，現在已經走了一半了，現在就是最差的時刻，明年有機會從谷底開始反彈。」

李奕農表示：「影響這一波房市最直接的因素還是央行，但觀察這段時間以來央行關心的數據指標已在好轉，甚至達標，估計明年有機會適度放鬆一些。」

李奕農表示：「現在股市還在高點，且二手待售市場存量並沒有一路往上，今年5月屋主們覺得賣不掉之後，就開始以租代售了，賣壓並沒有想像中那麼強，而明年美國若走降息循環，市場上的資金將變多，快的話，明年Q2就會看到交易量慢慢出來了。」

▲信義房價指數整理，空頭時間都不超過2年。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年919央行第七波選擇性信用管制後，房市進入寒冬，交易量大縮，價格方面不同區域表現差異大，雙北相對穩健，但有些區域供給量過大、過去房價漲高，就面臨更大的價格修正。」

曾敬德表示：「不敢斷言現在就是這波房市最慘的時候，但可以觀察的是，919至今，目前交易量已有不再破底的情況出現，剛性需求仍在。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

信義房屋更多相關新聞