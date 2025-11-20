ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

政大附近「名流社區」強占民地　一審慘賠600萬

金石山莊坐落於人文薈萃的政治大學附近，前大法官詹森林等政商名流居住於此。（圖／翁靖祐攝，翻攝憲法法庭網站）

▲金石山莊坐落於人文薈萃的政治大學附近，前大法官詹森林等政商名流居住於此。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市文山區的透天別墅社區金石山莊，坐落在台北市綠覆蓋處最多的文教住宅區，環境優美但離塵不離城，不但社區幽靜住戶單純，還擁有獨立的庭院與車庫，吸引不少政商名流入住，甫卸任的大法官詹森林、政大法律學院前院長楊淑文夫婦，以及被稱為併購大王的中美晶、環球晶創辦人盧明光等人都選擇入住這裡，不料金石山莊這個令人稱羨的優質社區，卻遭控強占民地296坪，震驚法界和商界。

金石山莊遭控強占民地案源於地主張氏兩姊妹，不滿296坪土地遭金石山莊社區無償占用長達30年，不但被免費當成社區籃球場和游泳池，而30年來的地價稅竟由一直由張氏姊妹負擔，張氏姊妹忍無可忍，遂以「返還不當得利」為由，對金石山莊管理委員會提告，台北地方法院去（2024）年11月8日判決金石山莊敗訴，管委會須分別給付張氏姊妹595萬7,907元以及34萬636元，合計629萬8543元，管委會上訴中。

台北地方法院民事庭判決金石山莊內的游泳池土地為張氏姊妹主張所有。（圖／翁靖祐攝）

▲台北地方法院民事庭判決金石山莊內的游泳池土地為張氏姊妹主張所有。

本案原告張貽玉及張如萍姊妹主張，金石山莊附設的游泳池以及籃球場所佔據的土地為2人所有，並以「返還不當得利」為由，將金石山莊社區管理委員會告上台北地院民事庭。張氏姊妹主張，父親張良生當初買下台北市秀明路一段附近土地，並將本案296坪登記在當時未成年女兒張氏姊妹名下，張良生1986年間和林燈燦簽訂合建房屋契約，將相關土地交由幸林建設股份有限公司興建金石山莊，並在兩年後申請建照。

然而，幸林建設卻把金石山莊附設的游泳池、籃球場蓋在張良生未出售的土地上，而這兩塊土地所有權人就是張氏姊妹。張氏姊妹主張，此舉已經侵害了她們的所有權，提告請求金石山莊管委會返還占地的所受利益。分別給付張貽玉、張如萍1171萬6508元以及66萬9876元。

金石山莊社區管委會則主張，依照幸林公司與住戶簽訂的買賣契約內容載明「公共設施：游泳池、網球場（本項社區住戶擁有永久使用權，各住戶應平均負擔清潔維護及地價稅等相關管理費）。」、「公共設施用地產權由原土地所有人持有，社區住戶有永久使用權。」故非無權佔用。

金石山莊籃球場旁的人工造景土地，也被認定是張氏姊妹所有。（圖／翁靖祐攝）

▲金石山莊籃球場旁的人工造景土地，也被認定是張氏姊妹所有。

台北地院審理後認為，張良生雖曾出具「土地使用權同意書」僅是申請建照的行政文件，不代表建商或住戶在建物完成後仍有權無償使用該土地，因此管委會所佔用的籃球場和游泳池欠缺合法的使用權源，須支付張貽玉595萬7,907元、給付張如萍34萬636元，並須在土地真正返還給張氏姊妹前，須按月支付張貽玉每月10萬39元、張如萍 5,720 元，金石山莊管委會上訴後，全案正由高等法院審理中。

本刊致電金石山莊管委會詢問回應，管理員表示將請主委回電答覆，不過至本刊截稿時間，仍未獲對方回覆。

名流社區搶地2／金石山莊強占父親贈地30年　兩姐妹：要回才能安享晚年
星談心／自願休學讓媽媽愧疚　賴佩霞淚崩：她沒有耽誤我
關鍵字：周刊王

