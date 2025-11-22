ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

破盤價來了？寶佳大本營23案在線　代銷：回歸合理行情而已

記者項瀚／台北報導

寶佳機構為全台最大建商，近來因欲併購中華工程再度引發話題。觀察寶佳的推案大本營桃園，目前共有多達23場新案在線，市調指出，面對房市寒冬，寶佳雖然是「反應極快的建商」，但目前對價格依舊沒有鬆手，頂多是個案開價回歸區域行情，沒有出現血流成河的大場面。

▲▼ 寶佳,預售,接待中心 。（圖／記者項瀚攝）

▲觀察寶佳的推案大本營桃園，目前共有多達23場新案在線。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》委託《591新建案》統計，目前寶佳在桃園共有23案在線，以中小量體個案居多，總銷金額合計約567.5億元。數據顯示，面對這1年多來房市的不景氣，寶佳在桃園規模並未出現太大變化，更延續一貫高市佔策略，在各大重劃區都可其蹤跡。

至於各界最關注是否降價？《591新建案》新聞公關課主任畢務潔指出：「即使市場買氣慘澹，多數案場單周來人降至冰點，寶佳依舊沒有鬆手，頂多是個案開價回歸區域行情，銷售上仍是透過贈送裝潢、家電等方式來吸引客戶，並沒有出現血流成河的大場面，消費者想撿便宜得再等等。」

▲▼ 寶佳桃園建案 。（圖／591新建案提供）

▲目前寶佳在桃園線上有23場新案。（圖／《591新建案》提供）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「桃園土地釋出量大，還有許多面積大、總價高的土地，正符合現金滿手的寶佳，觀察每次政府土地標售，時常都能見到寶佳的影子，地買得多，推案量自然就大。」

▲▼桃園,重劃區,中壢,土地,寶佳。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園土地釋出量大，經常見到寶佳機構大舉購地。（圖／記者項瀚攝）

漢華機構副總管清智管清智表示：「當前市場正在自我療癒階段，寶佳作為推案龍頭建商，也因應市場狀況，大幅減少推案量體。」

至於價格方面，管清智坦言：「其實沒有什麼所謂的破盤價，單純就是推出一個建商有利潤、消費者能接受的價格，回歸市場合理價位。」

另外，其他代銷業者表示：「寶佳不同個案依據不同的區域條件、市場狀況，價格策略當然有所不同，一些早年取得的土地、蛋白區較偏遠的地段，銷售壓力較大，價格有更大調整空間。」

市場傳出寶佳在楊梅將開出破盤價，他則表示：「『破盤價』是市場上一個聳動的字眼，以楊梅來說，過去有部分個案賣到4字頭，但現在賣單價35萬元，可以用破盤價來形容嗎？只是回歸市場該有的行情水準而已。」

他補充：「像是過去寶佳旗下大華建設在台南的個案，先前退費、降價的新聞也鬧得很大，但實際去了解當地行情狀況，只不過是把個案去年超漲、溢價的10%部分，退回現在區域實登行情而已。」

觀察寶佳在桃園在線銷售的23場建案，其中開價最高的是中壢區「新大萃」，該案位於青埔五街、青埔六街，規劃2~3房，每坪開價75萬元，目前尚未出現實登交易。

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「青埔重劃區為桃園最高價的重劃區，其中又有A18周圍價格最精華，最高單價已逼近8字頭，而新大萃距離A18約開車7分鐘，不算是非常近，每坪開價75萬元顯示建商對價格頗有信心與堅持，該案由寶佳旗下的新大建設興建，該建商過去在青埔也推出過其他個案。」

