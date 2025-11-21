「最賺錢會計師」信義區別墅遭法拍　一拍2.5億沒人要

▲信義區山上一棟別墅以2.5億元遭到法拍，屋主賴春田大有來頭。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義區山上一棟別墅以2.5億元遭到法拍，但一拍以流標收場。經調查，債務人賴春田大有來頭，他是會計界重量級人物，被媒體封為「最賺錢的會計師」，還曾任亞太電信董事長。專家表示，該別墅一拍底價高，流標不意外。

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景

信義區紫雲街一棟透天別墅遭到法拍，一拍底價2億5339萬元，在日前以流標收場。這棟別墅的主人大有來頭，經查為賴春田，他是會計界重量級人物，被媒體封為「最賺錢的會計師」，還曾任亞太電信董事長。

賴春田的信義區別墅，屋齡44年，建坪154.6坪、土地305.5坪，面積不小。據筆錄，該別墅於去年9月查封，債務人在場稱目前由其與家人自行居住使用，拍賣原因是給付票款，為點交物件。

住商不動產台北101世貿加盟店店東陳德潤表示：「信義區山區一帶有不少透天別墅，屋齡都在30、40年以上，由於總價高，加上豪宅市場冷淡，近年鮮少出現交易，但有不少持有多年的屋主自行重建成全新別墅。」

陳德潤補充：「該區一些具管理條件的別墅社區，地坪約在100坪左右，總價壓在6000~7000萬元、1億元以內的物件，市場反應相對較佳。」

▲信義區別墅法拍小檔案整理。（表／記者項瀚製）

至於本次討論的法拍別墅，寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該物件屋齡高，基本上價值已全來自於土地，該區為住二分區，可興建面積有限，重建後也是別墅型產品，因此拿2.5億元出來買地，還要投入大量興建成本，對有錢人還說恐怕有其他更好的標的選擇。」

價格方面，徐華辰指出：「該物件一拍底價的土地單價約83萬元，高於行情，加上總價高，流標不意外，預估在二拍底價降到6字頭時，比較有機會吸引關注。」

