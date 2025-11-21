玉澤演單月踩點30+台中景點　西區、中區房價成搜尋熱點

▲韓星玉澤演近期在台中拍戲，掀起一波「台中追星地圖」熱潮。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

韓星玉澤演近期在台中拍戲，工作空檔之餘全台中趴趴走，綜合他本人在IG上的打卡，加上網友目擊回報，這一個月踩點已超過30個，從鈴蘭通、宮原眼科、台中車站商圈，一路逛到草悟道、國美館、七期市政中心，掀起一波「台中追星地圖」熱潮。

仔細把地點拉出來看，玉澤演最常出沒的就是西區、中區，其次是七期、新光三越一帶的西屯區。就連台中知名的活動如「爵士音樂節」、「中區鈴蘭通散步納涼會」他也都參加、打卡。

網友笑說「他根本有個老靈魂」，最愛走的正是台中最早發展、最有歷史感的老市區路線，如中區知名店家Phase Coffee、宮原眼科，還有台中公園、一中街，再接到審計新村、草悟道、國美館等，都是許多台中人心中的經典散步行程。

▲玉澤演最常出沒的就是西區、中區，其次是七期、新光三越一帶的西屯區。（圖／資料照）

不只散步，玉澤演也曾經上傳他搭公車的畫面，事後被該公車司機貼告示「玉澤演坐過的，請保持乾淨」，增添有趣的插曲。

隨著粉絲不停更新「玉澤演地圖」，也有人好奇：「被偶像選中的這幾個區，房價到底多少？」從房市角度來看，他最常出沒的西區，是許多自住客心中的指標生活圈。

▲台中市知名的活動如「爵士音樂節」、「中區鈴蘭通散步納涼會」玉澤演台也都參加、打卡。（圖／資料照）

樂居房價資料顯示，西區近期主力預售案多集中在勤美草悟道、博館一帶，新案如「璞真勤美之真」、「富旺千蘊」、「永宏草悟道」、「築優心晴」、「晨岳博館268」等，其中成交最高單價為「勤美之真」的85.4萬元。

緊鄰西區生活圈的五期新案，像「惠田璞悅」、「鉅日若谷」、「泉宇丰格」等，價格多落在5字頭上下，略低於草悟道核心，但學區完整、道路寬敞，也是不少換屋族鎖定的區段。

朝向「台版麻布台之丘」的勤美集團造鎮系列，除已落成的「勤美之森」興建中的「勤美之真」，未來還有現址為全國大飯店的三期計劃，據了解，目前正在規劃中，未來面積有望超過2500坪。

勤美集團發言人陳鴻毅坦言：「目前預售市場整體面臨高利率環境壓力不小，但『勤美之真』仍能站上區域前段班，顯示品牌力已成為七期、草悟道一帶高資產族群的關鍵選擇因素，尤其吸引『父母住隔壁、子女置產』的家庭客層，而非單純的房價高低。」

▲勤美集團造鎮系列，除已落成的「勤美之森」興建中的「勤美之真」，未來還有現址為全國大飯店的三期計劃。（圖／資料照）

