西區超豪宅今年首筆交易　賠售2500萬出場

▲台中豪宅市場寒意加深，西區指標豪宅「富邦天空樹」也難倖免。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中豪宅市場寒意加深，西區指標豪宅「富邦天空樹」也難倖免。最新實價登錄顯示，一戶高樓層戶近期出現1.18億元交易，拆算單價落回57萬元，帳面直接賠售2500萬元，被市場視為豪宅盤勢「轉空」的象徵案例。信義房屋專家認為，應是屋主有資金需求。

西區指標豪宅「富邦天空樹」一戶247.30坪高樓層物件，2017年第一手買價1.43億元，持有8年後以1.18億元出脫，帳面賠售2500萬元，過去該戶一直以1.68億元在市場求售。

若以過去開價來觀察，新買方直接大砍5000萬元成功入手，而新屋主更是以持有同社區中高樓層戶別的實力富豪，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說明：「其實這樣高總價交易，過去多半都是高資產客置產的首選，不僅可自住也能夠彈性運用。」

曾志凱說：「台中豪宅市場在2022～2024年受資金迴流推升，但進入2025年後海外資金迴流減弱，豪宅買方普遍觀望，出價更保守。富邦天空樹儘管位於西區、生活圈成熟，又有建商品牌加持，但高總價產品換手時間拉長，價格被迫鬆動，同社區住戶反而能搶先得知鄰居近況，進而促成交易。」

除了「富邦天空樹」近期也有不少七期指標豪宅也陸續傳出價格修正案例，在地業表示：「台中市中小企業主大本營，此次關稅戰受傷慘重，部分屋主急於變現，甚至願意低於前次實價出售，2500萬元也是台中年度賠售王。」





▲除了「富邦天空樹」近期也有不少七期指標豪宅也陸續傳出價格修正。（圖／記者陳筱惠攝）

七期房仲謝兒政也認為，屋主開價從「硬挺」轉為「願談」，明顯感受到市場威力。普遍買方心態會是目前房價基期過高，願意等待更好的價格，因此議價空間明顯擴大。

