台北生活成本高　搬到中南部「能存更多錢？」房產專家搖頭曝數據

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲家庭平均年儲蓄金額，北部縣市普遍位在前列。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

在追求理想生活的道路上，「存錢」無疑是每個人都會面臨的課題，房產專家何世昌表示，很多人抱怨在台北生活成本高，存不了錢，如果住在中南部就能存更多錢，但事實上並非如此，他曬出2024年全國家庭平均年儲蓄的數據，平均儲蓄為27.6萬元，而北部多數縣市都名列前茅，中南部僅有2縣市高於平均值。

房產專家何世昌在臉書發文，主計總處日前公布2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額指出，全國平均儲蓄為27萬6507元，而北部縣市普遍位在前列。最會存錢的第一名縣市是新竹市，每個家庭一年平均可存下40萬8671元，新竹縣則存下35萬627元，位居第三名，展現出科技人的實力。

令他意外的是，第二名竟由苗栗縣拿下，家庭平均儲蓄為37萬3640元，雖然當地家庭平均所得僅約110萬元，在北部屬於收入較低區，但儲蓄卻是全國第二名，何世昌驚呼「不是最會賺，存錢功力卻很了得，客家人勤儉持家的實力表露無遺！」

至於中南部地區，僅南投縣（29萬1454元）與嘉義市（28萬4349元）的家庭儲蓄高於全國平均。而台中（19萬8854元）、台南（23萬2986元）與高雄（26萬5220元）等三都，家庭平均儲蓄金還輸給南投、嘉義。

儲蓄能力最弱的縣市則為宜蘭縣，家庭平均僅存16萬6996元，倒數第二名為嘉義縣，16萬9542元；第三名則是屏東縣，17萬6621元。何世昌表示，「也許，能存下多少錢與住在哪裡無關；倘若不懂得量入為出，即便住在中南部也存不了錢。」

關鍵字：存錢家庭儲蓄台灣縣市生活成本理財

