買方從搶快轉挑案　土城新案逆勢開局「房價回歸基本盤」

▲嘉潤、家泰土城案「丰藏」今（21日）動土。（圖／業者提供）

記者詹宜軒／台北報導

土城金城生活圈再添新案動能。家泰建設與嘉潤建設合作推出的「丰藏」今（21）日舉行動土典禮，該案基地鄰近未來萬大線LG10銜接站與施工中的金城交流道，具備交通、機能與重劃發展3大優勢。

嘉潤建設董事長賴嘉鴻指出，近期各區重劃區買氣普遍趨緩，但「丰藏」買盤並未明顯縮水，「好的位置不缺買方，重點是推出適合的產品，與真正有需求的人對接。」

家泰建設董事長王維聖透露，「丰藏」基地於2年多前整合完成，今年正式進場，規劃地上19層、地下4層大樓，主力為 20~33坪、2至3房。目前開價為每坪76～85萬元，總戶數144戶（另有8戶店面），可售112戶、可售戶總銷約26億元。根據實登揭露，已售24戶，成交均價每坪75萬元上下。

王維聖說：「今年進場雖適逢景氣寒冬，但相信個案經得起考驗。就開價部分，原本有很高的期待，但進場前也依照市場反應來進行調整，依循『回歸個案基本盤』的策略。」

▲「丰藏」規劃地上19層、地下4層大樓，主力為 20~33坪、2至3房。（圖／記者詹宜軒攝）

現場專案、新理想廣告副理王士豪指出，該案實際銷售4~5成，單周來人維持在20組上下。

值得注意的是，土城暫緩發展區近期買氣雖較前兩年降溫，但仍屬北台灣相對具自住支撐的區域之一。房產業者分析，該區因量體集中、供給釋出速度快，今年部分新案來人與成交速度明顯放緩，市場回歸理性。但該區因既有機能成熟，加上萬大線預計帶來區域串連效益，仍有一定程度需求支撐，「買方從搶快變成挑案，但不至於觀望到完全停手。」

賴嘉鴻強調，未來市場將更依賴「個案本身」的體質，不會再出現全面性起漲的氛圍，但對踏實做產品的建商反而是一種利多，「市場冷一點，買方看得更清楚，也更容易看出誰是真的在做事。」

▼家泰建設董事長王維聖（左）、嘉潤建設董事長賴嘉鴻，出席「丰藏」公開記者會。（圖／記者詹宜軒攝）