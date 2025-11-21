ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買地主屋＋巷道求整合　建商曝石牌500坪新案「砸錢真相」

▲▼ 昇樺知玉 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市老屋多，要在市中心找到一塊500坪基地的新案，屬實不易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市老屋多，要在市中心找到一塊500坪基地的新案，屬實不易，大多只能靠危老、都更。對此，建商業者分享整合成功的關鍵，就是要敢砸錢進場整合，包括出錢買下地主的房地，近期石牌有一新案就是如此，該案整合期除買下地主的房子，還買下既存巷道。

台北市老屋多，許多新推案都是靠危老、都更進行，要在舊市區找到一塊500坪基地的新案相當不容易。究竟，危老、都更整合成功的關鍵有哪些？需要耗時多久？

昇樺建設總經理谷念勝以今（21日）剛公開的新案「昇樺知玉」為例，該案位於承德路七段32巷，靠近石牌捷運站，基地近500坪，是一場100%整合的危老案，包含3層公寓及透天。

谷念勝透露：「這塊基地是前一手建商盤給我的，當初他們整合土地約100多坪，約6年前我進場，成功整合起來的關鍵之一就是，勇於投入資金進去。」

谷念勝說明：「為許多開發案中，地主們可能由於因為年紀大等因素，不想走合建，這時買下來就是一條難避免的路，石牌這個案子我就有買，但這有時候真就像賭注，當然也有買下去、案子被咬著的時候。」

不過，谷念勝說：「石牌這案子會成，一部分原因就是我們砸錢下去整合，除跟地主買老屋，此外為要讓這塊基地更為整，還整合既存巷道，因此公司以每坪200多萬元價格買進，約50多坪。」

▲▼ 昇樺知玉 。（圖／記者項瀚攝）

▲昇樺建設總經理谷念勝接受媒體採訪，分享危老都更整合的成功關鍵。（圖／記者項瀚攝）

海悅專案經理許桓綱表示，「昇樺知玉」規劃2~3房產品，全案共81戶、可售約40戶，每坪開價117~126萬元，屬於石牌商圈，生活機能強。是否吃到鄰近的北士科輝達效應，他表示：「多少有幫助，我們這邊也會有北士科的客人來看，但觀察實際購入的買盤，大多還是以石牌商圈客戶為主。」

事實上，目前石牌新案供給量少，過去推出的個案都已陸續完銷，區域最指標的個案為宏盛石牌案，興建3棟30層建築，尚未開案，備受市場期待，預估成交單價將創區域新高。

關鍵字：昇樺建設谷念勝石牌北投建案昇樺知玉海悅

