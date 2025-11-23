ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

何世昌／房市現「1好1壞」消息　第七波管制全面鬆綁再等等

▲▼看屋照,預售屋,賞屋,帶看,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市成交量淡如水，中古屋與預售屋市場買氣低迷，尤其預售屋逐月成交件數更不斷跌到低點。（示意圖／記者陳筱惠攝）

文／馨傳不動產智庫執行長何世昌

今年以來，房市成交量淡如水，中古屋與預售屋市場買氣低迷，尤其預售屋逐月成交件數更不斷跌到低點。由於市況慘淡，業界多把希望寄託於央行放寬選擇性，來緩解市場的賣壓和經營困境。而今年年底，央行召開理監事會議，有可能宣布鬆綁打房嗎？

首先，是「第七波選擇性信用管制」，對一般民眾影響管制主要內容是「第二屋限貸5成」、「名下有房者，第一屋房貸沒有寬限期」，以及「高級住宅限貸3成」等。如果解除第七波，便會回到第六波選擇性信用管制，貸款上限可望增加一成。

我個人預測，鬆綁「第七波選擇性信用管制」的前提是「房價軟著陸」，中古屋與預售屋房價都必須確立反轉。代表中古屋房價的「信義房價指數」，今年第一季、第二季雖連續下挫，但第三季卻止跌反彈；代表預售屋市場的「國泰房地產指數」，今年第二季、第三季連續下挫，唯累計跌幅不到1％，可謂在平盤上下游移。

即便房價走勢疲軟，唯修正幅度有限，似乎難撼動央行打房意志。倘若沒有其他突發事件，第四季全面鬆綁「第七波選擇性信用管制」的機率並不高，頂多只是微幅調整而已。

雖然今年「第七波選擇性信用管制」全面鬆綁機率不高，對房市而言是壞消息，但近來出現了一則好消息，那就是「不動產放款集中度」正快速下降當中。

▲央行Q3準備資產大減，創15年最大量。（圖／記者陳依旻攝）

▲預料央行今年第四季理監事會議暫時不會討論鬆綁集中度管制措施。（圖／ET資料照）

截至今年9月為止，國銀「不動產放款集中度」續降至36.5％，較近1年高點的37.6％減少約1.1%。不過，因為還沒降到36％以下，預料央行今年第四季理監事會議暫時不會討論鬆綁集中度管制措施。

倘若集中度能夠續降、且降至36％以下，最快明上半年有機會解除管制，屆時「房貸荒」的窘況可望獲得紓解，讓市場買賣回復正常狀態。

總體來說，今年房市雖然緩和並邁向「軟著陸」，符合央行調控房市目的，但央行或許擔憂「放了怕飛」，在鬆綁管控上會更為謹慎，產業界的苦日子尚未結束，需要更多耐心等待曙光乍現那一刻的到來。

▲▼ 馨傳不動產智庫執行長何世昌 。（圖／何世昌提供）

▲馨傳不動產智庫執行長何世昌。（圖／何世昌提供）

何世昌小檔案
學歷：淡江大學中文系、世新大學中文研究所
經歷：中研院士曾永義教授助理、高雄特派記者、《住展雜誌》研發長

關鍵字：房市央行打房理監事會議鬆綁第四季何世昌

10坪↓小套房只能貸5、6成？過來人核快8成曝真相：個人條件好

有買房族求助，房仲跟他說，十坪以下小套房現在只能貸五、六成，願意承作的銀行也不多，讓他直喊不敢相信，「難道連新北土城、板橋蛋黃區都一樣嗎？」話題引發討論。對此，信義房屋專家表示，市場對「15 坪以下、尤其是 10 坪以下套房」的風險評估本來就比較保守，多家銀行會降低成數或不承作，與是否位於所謂蛋黃區無絕對關係。

47分鐘前

查跨年夜房價！他驚「賺1天抵4個平日」　網喊正常：還是會客滿

最近已有不少人準備提前訂房，要和好友、另一半或家人一起在飯店跨年。不過，就有網友留意到，台北某知名飯店跨年夜的價格，是12月平日房價的近4倍，這是正常的嗎？貼文曝光後，不少網友早已看習慣，直呼正常，且很可能早早被訂光。

6小時前

全台房市急凍　代銷爆「預約制、做1休1」求生

全台房市在政策緊縮與交屋潮的雙重夾殺下，市況急凍，代銷業者面臨前所未見的「夾心餅壓力」。不只建商端要求成績、買方端瘋狂比價、觀望情緒蔓延，成交率越來越低之下，小型代銷也撐不住，傳與業主商談「是否可以改預約制，或是做1休1」。

7小時前

何世昌／房市現「1好1壞」消息　第七波管制全面鬆綁再等等

今年以來，房市成交量淡如水，中古屋與預售屋市場買氣低迷，尤其預售屋逐月成交件數更不斷跌到低點。由於市況慘淡，業界多把希望寄託於央行放寬選擇性，來緩解市場的賣壓和經營困境。而今年年底，央行召開理監事會議，有可能宣布鬆綁打房嗎？

8小時前

全台房市盤整中　屏東房仲逆勢展店點名「3大利多」

受第七波信用管制影響，近期房市交易明顯轉冷，仍有房仲業者逆勢展店引發在地關注。東森房屋屏東縣議會加盟店選在盤整期進場，店東彭宥璟表示，看好屏東未來具備長線發展性，採取提前卡位策略，「等市場回溫後會更有競爭力」。

11/22 16:30

預售屋剩「車道上方」那間！底下一致狂勸退　專家給3建議

有網友看中預售屋的格局，但唯一剩下的戶型就在車道上方，讓他相當猶豫，「會不會很吵？廢氣會不會飄上來？」提問一出，大票過來人秒搖頭。對此，信義房屋專家表示，車道戶本身就屬於市場接受度較低的格局，購買前應確認三件事。

11/22 16:03

破盤價來了？寶佳大本營23案在線　代銷：回歸合理行情而已

寶佳機構為全台最大建商，近來因欲併購中華工程再度引發話題。觀察寶佳的推案大本營桃園，目前共有多達23場新案在線，市調指出，面對房市寒冬，寶佳雖然是「反應極快的建商」，但目前對價格依舊沒有鬆手，頂多是個案開價回歸區域行情，沒有出現血流成河的大場面。

11/22 09:10

每坪比同區低5萬！　寶佳體系開出高雄降價第一槍

全台房市買氣冷颼颼，高雄首度出現建商開出實質「降價第一槍」！寶佳機構今年在高雄推出2案，最新案「佳鋐雄匯」位於仁武，以明顯低於區域行情進場，跟周邊新案直接拉開每坪5萬元價差，堪稱破盤，引來在地人直呼「全高雄人都在等它開賣。」

11/22 09:05

寶佳祭破壞價最高20%　中部建商嘆：沒辦法拼輸贏

2025年中部房市競爭白熱化，在上有政策、下有限貸的悲慘環境中，寶佳集團在全台多案同步採取「破壞價」策略，引爆連鎖效應，中部建商面臨前所未見的價格重壓。在地建商私下透露：「在資金、速度與壓力的拉鋸下，不是不想拼，是根本拼不過。」

11/22 09:00

買地主屋＋巷道求整合　建商曝石牌500坪新案「砸錢真相」

台北市老屋多，要在市中心找到一塊500坪基地的新案，屬實不易，大多只能靠危老、都更。對此，建商業者分享整合成功的關鍵，就是要敢砸錢進場整合，包括出錢買下地主的房地，近期石牌有一新案就是如此，該案整合期除買下地主的房子，還買下既存巷道。

11/21 17:49

