全台房市急凍　代銷爆「預約制、做1休1」求生

▲全台房市在政策緊縮與交屋潮的雙重夾殺下，市況急凍，代銷業者面臨前所未見的「夾心餅壓力」。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

全台房市在政策緊縮與交屋潮的雙重夾殺下，市況急凍，代銷業者面臨前所未見的「夾心餅壓力」。不只建商端要求成績、買方端瘋狂比價、觀望情緒蔓延，成交率越來越低之下，小型代銷也撐不住，傳與業主商談「是否可以改預約制，或是做1休1」。

「以前案子強，六日都還要加班；現在是怕人太多、多一個人多一份成本。」代銷業者直言，市場買氣冷到「要人但又不敢多請」，加上買方議價空間拉大、決策期拉長，一組客戶可能要追上10幾次才有可能回案場。

蛋黃區個案緊縮減人力，不求來人力拼成交率，但蛋白區個案就沒有這種支撐力，就有小型代銷傳出與建商商討，希望能將接待中心接待時間完全改成預約制，有人預約再派人上班，或是改為做1休1，比照傳產無薪假模式。

▲市況不好是事實，代銷業者夾在消費者與建商中間，壓力可想而知。（圖／資料照）

代銷人士分析：「目前市場最大問題是買方情緒凍結，就算價格鬆動，卻不足以吸引買盤急著出手，加上利率方向不明，買方選擇再等等。越冷的市場越考驗專業，但也最容易把業務榨乾。」他坦言，已有年輕業務萌生退場想法。

萬闔廣告總經理卓慶能認為：「市況不好是事實，代銷業者夾在消費者與建商中間，壓力可想而知，以市區來說接待中心來說，每月一開門就是6、7位數的支出，更何況興建接待中心的攤提成本都還沒算進來。」

卓慶能預測：「過去代銷主流是包銷模式，在這一波景氣下修，代銷業者也會希望保守評估，包銷案有望增加，說句笑話，現在結案去歐洲玩一個月，可能都比接一個案子支出還少。」





▲這波市場調整買盤雖慢、但好產品仍有詢問度。（圖／資料照）



儘管如此，卓慶能也指出：「這波市場調整對真正具備品牌、規劃與資金實力的建商反而是機會，買盤雖慢、但好產品仍有詢問度。眼下，代銷業者只能苦撐、苦戰，盼低迷市況能盡早度過。建商端也都不斷在經營社區營造，盼用企業文化溫暖已購客。」

