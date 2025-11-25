租補新制明年上路！頂加、違建全排除　國土署說明：輔導弱勢轉租

▲明年起住在頂加或違建的人不能再申請租金補貼，已經領補貼的舊租客有一年緩衝期，政府會輔導弱勢搬到合法房子。（圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

政府為了提升租屋安全，明年起將調整租金補貼的核發標準，與公共安全存有疑慮的違規建物將被排除補助。國土署19日指出，新申請案件若屬頂樓加蓋、未保存登記建物或一般所稱的違建，因不存在合法稅籍紀錄，被認定具有風險，因此自2026年新制上路後將不得再申請租補；但目前已領補貼的租戶，仍能在原處享有一年過渡期，不會立即中斷補助。

國土署指出，未保存登記、未具房屋稅籍的空間過去常被當作租屋選項，但實際上可能因結構、消防或逃生動線不足帶來隱憂。因此，政府決定全面盤點現有補貼戶的居住處所，釐清是否屬於高風險建築。若為既有申請者，只要繼續住在同地址，就可在緩衝期間內維持補助資格，給予租客充足時間調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對部分弱勢族群恐無法立即找到合規住所的情況，國土署表示，後續會加強媒合、安全輔導與搬遷協助，包括透過社會住宅、包租代管等政策，引導房東釋放更多合法房源，同時協助弱勢戶找到可負擔又符合法規的住處，避免因政策調整而陷入居住困難。

國土署強調，提高建物安全是政策核心，希望透過租補資格的調整，逐步改善租屋品質，並鼓勵市場將租賃行為帶回合法管道。官方也將與地方政府合作，加強宣導與協助，讓租客與房東都能在過渡期內順利完成銜接，兼顧居住權益與公共安全需求。