Z世代家居美學！撞色混搭、個性至上　高容錯好看更好住

▲▼ 。（圖／翻攝IG@thestackedstore）

▲Z世代家居新美學！撞色混搭、個性至上，打造高容錯個性空間好看更好住 。（圖／翻攝IG@thestackedstore）

記者王威智／綜合報導

近年來，極簡、北歐、無印良品、工業與侘寂風格主宰了家居設計市場，強調「減法」與冷靜的美感。然而，這種千篇一律的風格漸漸讓新世代感到疲乏與壓抑。越來越多年輕人開始渴望更大膽、鮮明、充滿自我個性的居家空間，於是「多巴胺裝飾（dopamine decor）」和「當代藝術混搭風」迅速成為主流。

多巴胺裝飾強調色彩、材質和張力的碰撞，讓每個角落都成為主人的個性舞台。這不僅是美學潮流的轉變，更反映了年輕世代對生活態度的追求，希望家能隨心情、故事、社交需求變化，成為真正「會呼吸」的空間。

色彩主導：告別性冷淡，讓情緒成為主角

在多巴胺裝飾的空間裡，撞色不再是禁忌，反而成為日常的靈魂。以新加坡人氣傢俱博主 The Stacked Store 為例，他的家以淺灰色水泥牆和硬裝作為理性基底，卻大膽加入包浩斯風格的幾何色塊、中古傢俱的明亮色調。芥末黃單椅、湖水綠邊桌、珊瑚橘抱枕等色彩元素，構築出既有層次又充滿戲劇張力的氛圍。

操作建議：選擇一件「主角傢俱」（如寶藍色沙發），以2-3種撞色配件呼應，讓空間在冷靜中綻放活力。色彩不必融合，而應勇敢碰撞，展現自我情緒。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@thestackedstore）

▲▼冷硬水泥與溫潤原木、大型紙燈、天鵝絨等異材質的撞擊，創造了多巴胺風格的視覺層次與觸感反差 。（圖／翻攝IG@thestackedstore）

▲▼ 。（圖／翻攝IG@thestackedstore）

材質混搭：工業與溫度的對話

色彩之外，材質的混搭也是多巴胺風格的核心。The Stacked Store 的家中，冷硬的水泥邊櫃與溫潤的原木百頁簾、大型手工紙燈、天鵝絨靠墊等軟裝彼此對話，產生強烈的視覺層次與觸感溫度差。這種「硬與軟、粗糙與細膩」的對比，讓空間既有工業感也不失溫馨。

操作建議：以金屬、水泥或玻璃等「硬核材質」作為錨點，再用木頭、毛料、藤編、陶器等溫暖材質圍繞，最後加入一點「意外元素」（如乾燥花、狂野油畫）提升趣味。

靈活佈局：傢俱隨生活流動

現代居家設計不再追求固定模式，這裡固定形式指的是，不拘泥於本身傢俱的用途，而是隨著生活需求靈活變動。The Stacked Store 將小階梯當成邊几，整體空間中則是以原木色 Vitra Gueridon Bas 咖啡桌作為核心，周圍配置可移動的水泥邊櫃、雙人沙發、單椅與躺椅，讓空間用途多元且動線流暢。這種對於顏色、物件雜亂有著「高容錯」設計，兼顧美感與實用性。

操作建議：少買套裝傢俱，多選單件精品，優先考慮輕量化、可移動、多功能的款式。保留20%的空間，讓家隨時能因應新的生活情境和靈感而變化。

▲▼ 。（圖／翻攝IG@thestackedstore）

▲靈活佈局，傢俱隨生活流動，動線流暢、美感與實用兼具 。（圖／翻攝IG@thestackedstore）

雖然多巴胺裝飾風格受到年輕族群熱烈追捧，也有部分消費者擔心過於大膽的色彩與材質會讓家居環境變得「不耐看」或難以長期維持美感。但真正的個性化空間不在於盲目追求刺激，而是找到屬於自己的平衡點。建議適度混搭、合理留白，才能讓家既有獨特性又不失舒適。

多巴胺裝飾與當代藝術混搭風格，正逐漸取代過去的極簡主義，成為新世代家居美學的主流。無論你偏好大膽撞色、材質混搭，或靈活佈局，最重要的是勇敢展現自我，讓家成為你展現個人風格的最佳舞台。

