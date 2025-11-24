超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日

記者項瀚／台北報導

台北一場星光熠熠的世紀婚禮，讓一票大咖港星齊聚，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子。王任生有夠狂，估身價超過600億元，曾經以12億元買下3戶「帝寶」，且據報導整個交涉過程僅花5分鐘。此外，他3年前過90大壽時，就是在信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」頂樓慶生。





▲王任生有夠狂，估身價超過600億元，曾經以12億元買下3戶「帝寶」。（圖／ET資料照）

近日，台北一場星光熠熠的世紀婚禮引發熱議，外界好奇新人究竟有何背景，竟能讓梁朝偉、劉嘉玲、關之琳、袁詠儀等大咖齊聚。

兩位新人名為「Justin」和「婷婷」，大有來頭，新郎Justin是「河南王」王任生的孫子，其父親為掌管丹尼斯百貨集團的王尚卿，母親蔡佳樺則是國泰人壽創辦人蔡萬春的孫女。

「河南王」王任生有多狂？他生於河南洛陽，1949年赴台後先當了18年教師，接著跨足商界創立「東裕國際集團」，聖誕燈事業一度成為美國最大供應商，此外1997年在鄭州創立「丹尼斯百貨」，發展出百貨、大賣場、便利商店多元業態。

如今，王任生的事業涵蓋了電器、塑膠、化工、房地產、儀器加工等等，他更在2022年位列《富比士全球億萬富豪榜》第1445名，身家高達21億美金（約新台幣665.5億元）。

王任生在台灣坐擁許多房地產，以及超級豪宅。過去媒體曾揭露，該家族持有仁愛路「帝寶」6戶，在2013年時還一口氣砸下12億元買下3戶，當時每坪價格高達298.2萬元，被形容為天價，且整個交涉購置的過程僅5分鐘。

此外，王任生家族也曾陸續被媒體揭露持有南港豪宅「日升月恆」、大安豪宅「明日博」等等，買房就像買菜。此外，2022年時王任生過90歲大壽，威京集團主席沈慶京就在信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」頂樓宴客，替王任生祝壽。

▲威京集團主席沈慶京在信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」頂樓宴客，替王任生祝壽。（圖／記者湯興漢攝）

