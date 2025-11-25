85歲老院長退休　「粉紅招牌」卡位鳳山空置醫院

▲在地深耕半世紀的鳳山老字號「大東醫院」去年9月歇業後，屋主火速招租，迎來大咖新租客進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在地深耕半世紀的鳳山老字號「大東醫院」，因85歲的院長蔡森郎年事已高、子女均旅居美國無意接手，去年9月底吹熄燈號，震撼不少在地民眾，醫院歇業後，屋主火速招租，迎來大咖新租客進駐，「POYA寶雅」證實已承租，開幕時間未定。

「大東醫院」1975年6月開業，去年還曾歡慶開院50週年，深受在地居民信賴，因85歲的院長蔡森郎年事已高，子女均旅居美國無意接手，去年9月底吹熄燈號，醫院也在去年底進行相關行政程序後，12月31日正式結束營業，不少在地民眾都相當不捨。

▲光遠路附近有捷運橘線鳳山站、大東文化藝術中心等，沿線以透天店面居多。（圖／記者張雅雲攝）

醫院歇業後，整棟建物重新低調招租，根據地籍資料，該透天地坪149坪、建坪約252坪，屋齡52年，為地上3樓透天，該棟產權目前為蔡姓家族2022年分割繼承取得，登記地址與「大東醫院」相同，並無貸款紀錄。而實登均查無交易、租賃紀錄。

醫院空置不到半年就傳出將由美妝零售通路龍頭寶座「POYA寶雅」進駐，記者詢問該公司，證實已承租，租金及開幕時間則不便透露。

▲鳳山光遠路為早期發展鳳山市中心，屬於核心商業地帶，沿線商家密集，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介推估，整棟月租金落在15萬元左右，雖然略低於一般行情，「主要是因為屋齡較高，加上原醫院格局複雜，需要大幅整修，後續租金也有可能採階梯式調整。」

▲大東醫院將由寶雅進駐。（ETtoday製表）

高雄市不動產仲介經紀公會監事召集人鄭啟峯表示，該棟大樓位於鳳山光遠路，為早期發展市中心，屬於鳳山舊市區的核心商業地帶，沿線商家密集，生活機能發達，在地消費人潮相當穩定，不過沿線大型店面非常稀少，雖然停車不算便利，但仍屬於傳統主幹道，店面能見度高，「地段佳、大店少，自然很快就租出去。」

此外，鳳山是高雄人口最多的行政區，本來在地人消費力就很強，光遠路附近有捷運橘線鳳山站、大東文化藝術中心等，以透天店面居多，屋齡大多超過40年，1樓店面單坪租金約800~1000元之間，視面寬、樓層及使用條件而異，住3用地單坪地價約70~90萬元，整棟月租金多落在5~10萬元。

