嘉義西區大發展！北港路兩側20年開發案重啟　打造70公頃產業專區

▲嘉義市北港路兩側開發重啟公開展覽 。（圖／嘉市都市發展處提供）
記者陳致平／綜合報導
嘉義市政府以「十大旗艦計畫」作為都市發展藍圖，規劃以「西區大發展」計畫串聯鄰近縣市產業園區，其中北港路兩側開發案更被定位為推動區域產業發展的核心軸帶，將打造兼具產業與生活機能的15分鐘生活圈。
嘉義市府推動北港路兩側開發案已超過20年，今年迎來重大突破，日前舉辦「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(配合嘉義市產業發展專區)案」暨「擬定高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(嘉義市產業發展專區)細部計畫案」公開展覽首場說明會，對象為計畫範圍土地所有權人，以打造「雲嘉南新興產業廊帶樞紐及嘉義市(雲嘉嘉)新都心」為發展定位，透過整合周邊產業，帶動嘉義市整體發展為目標。
都發處處長許懷群表示，本計畫距上次公開展覽已逾17年，期間時空環境與規劃內容皆有大幅變動，因此依都市計畫法第19條重新辦理公開展覽。同時，因應發展定位調整，將原計畫案名「嘉義市新都心地區」，同步修訂為「配合嘉義市產業發展專區」。另外，考量本案土地所有權人約1,700人，市府特別安排3場說明會。
▲北港路兩側開發重啟公開展覽首場說明會。（圖／嘉市都市發展處提供）
許懷群進一步指出，北港路兩側地區緊鄰國道1號嘉義交流道，位處交通樞紐及嘉義市入口門戶，結合高鐵聯外嘉義輕軌計畫，具備發展倉儲物流、創新研發與智慧製造、循環經濟等潛力產業。
許懷群表示，本計畫規劃約70公頃產業專用區、約23公頃經貿商務服務設施及約20公頃產業生活專用區，可串接雲嘉嘉地區產業鏈，並滿足產業人才消費、居住、休閒等需求，成為「大南方新矽谷」的最佳應援城市。
此外，在公共設施規劃上，市府也考量極端氣候所帶來的高溫強降雨等問題，為創造「涼適、活力、新木都」之永續城市，以「引風入城」、「引風入巷」為土地使用配置原則，規劃串聯公園、綠地、滯洪、排水等藍綠帶，以達到水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適等效益，預計讓周邊環境有感大升級。
