拔插頭不一定省電！專家點名「7電器」別亂拔：恐更耗電、釀風險

許多人習慣在電器不使用時拔掉插頭，希望減少「待機電力」造成的隱性耗電。不過，美國電器專家Tim Hodnicki提醒，並非所有電器都適合頻繁拔插頭，有些大型或高功率家電若斷電，不但無法省電，甚至會造成損壞與安全風險。

全台家庭約7.4％電力被待機「偷走」

根據能源署與工研院統計，家庭約7.4％電力來自「待機耗電」，例如電視的小紅燈、微波爐的時鐘顯示、可用遙控器開關的音響或智慧家電。若長期不用，把這類設備拔掉插頭確實能省電。

然而，部分高功率或需恆定運作的電器，斷電反而更耗能、縮短壽命，還可能影響安全。

7類家電 專家建議：插頭別亂拔

1,冰箱：冰箱最忌諱斷電。停止運轉後溫度會快速升高，不僅食物變質，重新插電時壓縮機為了降回低溫會消耗更多電力，機件也更容易老化。

2,洗衣機、烘衣機：這類大型家電具備電子控制與自動診斷功能，斷電後內建設定會消失。頻繁拔插也會讓插座鬆動，增加損壞風險。

3,洗碗機：現代洗碗機依賴控制面板與時序系統，若反覆拔電，容易導致時間重置、記憶功能失效。待機耗電量極低，專家建議持續插電即可。

4.Wi-Fi路由器、數據機：網路設備需維持穩定供電，頻繁重啟除了降低壽命，還會使網路連線不穩。

5.內嵌式烤箱、電磁爐：多為高電流專用插座。若長期拔插，接點磨損容易引發安全疑慮。若插座具備獨立開關，可用開關控制，比直接拔插頭更安全。

6.熱水器（儲備式、即熱式）：熱水器每天使用，頻繁斷電會造成加熱元件負擔、溫度不穩，反而更耗能。

7.微波爐：Hodnicki指出，現代微波爐待機電力非常低，反覆拔插不但省不了多少電，還會造成插頭磨損、影響效能。

為何「頻繁拔插頭」反而更危險？

專家指出，插座內的金屬簧片若因過度使用而鬆動，會造成接觸不良，進而引發火花、發熱，累積後可能導致火災。因此若只是為了省下極微小的電費，卻造成安全風險，可說是「得不償失」。

3招最安全的節電方式

專家建議，比起盲目拔插頭，下列方式更有效又安全：

1.使用具開關的延長線：可一鍵切斷電源，不必頻繁拔插。

2.正確拔法：若要拔插頭，一定要握著插頭本體，而非拉扯電線，避免內部銅線折斷造成短路。

3.長期停用設備要封口防塵：例如冷氣冬天不使用，可拔插頭並加裝防塵蓋，避免灰塵造成日後接電時產生火花。



