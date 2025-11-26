糾結大坪數老屋、新成屋小宅　過來人精挑「選18年的」原因曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

有買房族表示，自己努力多年終於存到頭期款，卻在買房這題上卡關，猶豫到底該選20年左右的大坪數中古屋，還是挑間嶄新的小坪數新成屋，畢竟現在房價高、買了還要裝潢，尤其不少新成屋只有10多坪，讓他擔心住起來會不會壓迫。貼文引發討論，多數人認為買房除了屋齡，空間大小、結構、地點、未來轉手性都得一起考量。

原PO在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「買房傾向20年老房大坪數還是新成屋？」說他一直很糾結要買比較多年的大坪數老房，還是新成屋，畢竟現在的房價並不便宜，買完以後還得裝潢。

他坦言，未來一定會換房，只是目前首購還是想挑個不會住到崩潰的。面對老房大，住起來舒適；新成屋小，但省了整修的經典選擇題，讓他遲遲無法下決定，因此上網詢問大家的經驗。

貼文引發討論，底下網友紛紛留言，「20年中古住10年就差不多要換房了，不然老房問題會愈來愈嚴重，住不舒服」、「看地點在哪啊」、「選大不選小，10幾坪真的會壓抑」、「相同地點選空間大，管線裝潢都可以換，空間怎麼樣都換不了」、「我會看公設維護得如何。」

其中，不少人分享自己的做法，「我會選18年的 ，耐震法規改了，室內坪數大，隔間用泥磚牆也不是輕隔間。那種12坪兩房明室暗廳，感覺住久會很壓抑」、「會選15年內的欸」、「買20年內透天，全部翻新、拉皮、電線重拉，比買新房子便宜、坪數還大。」