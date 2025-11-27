42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融

記者張雅雲／綜合報導

香港「宏福苑」26日發生「5級大火」，造成至少55人死亡，逾200多人下落不明，火勢蔓延速度驚人，嚇壞當地民眾，根據售屋網，該社區位於新界大埔，11月1日還有租賃紀錄，新租客剛租下中樓層戶別，467呎（約13坪、2房），月租金港幣1.2萬元（約台幣4.9萬元）。





▲香港「宏福苑」26日發生「5級大火」，11月1日還有租賃紀錄，新租客租下中樓層戶別、467呎（約13坪、2房），月租金港幣1.2萬元（約台幣4.9萬元）。（圖／路透）

「宏福苑」社區26日下午發生嚴重大火，火勢在短時間內蔓延，有7棟大樓陷入火海，此次災情為香港近年來最嚴重的火災事故。根據香港消防處最新公布數據顯示，截至27日15時，該場災難死亡人數已上升至55人。

根據《中原地產》網站訊息指出，「宏福苑」位於大埔市中心的大埔公路，為1983年起陸續落成的「居屋」，該類型大樓為香港政府推出的「居者有其屋計劃」，目的是幫助中等收入家庭以相較市價便宜的價格購屋，社區共有8棟大樓，屋齡約42年。

《中原地產》指出，社區共1984戶，坪數落在12~13.5坪，因鄰近港鐵大埔墟站，交通便利，根據香港政府2021年人口普查，當時社區總人口數達 4643人，吸引不少香港家庭入住。

在租賃行情方面，「宏福苑」今年月租金約落在港幣1.2萬~1.45萬元（約台幣4.9~5.9萬元），共有3筆租賃成交紀錄，其中，1戶中樓層2房，新租客本月1日才以月租金港幣1.2萬（約台幣4.9萬元）承租，面積約467呎（換算約13坪）。而該社區買賣比租賃熱絡，今年共有8筆交易紀錄，最新1筆為9月成交的1樓戶，新買家以港幣330萬元入手431呎，換算每坪約新臺幣111.8萬元。

▲「宏福苑」這類「居屋」（Home Ownership Scheme）向來是港人重要置產選項，價格相對自由市場便宜、取得門檻較低。（圖／路透）

整體來看，該社區今年買賣若扣除1戶明顯低於行情的特殊戶別，總價落在約台幣1094~1529萬元間，換算每坪約台幣87.1萬~121.8萬元。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，香港「宏福苑」大火震撼市場，背後折射的不只是意外本身，而是高密度城市住宅安全的結構性問題。尤其香港地狹人稠、土地稀缺，房價長期高掛，即便今年全球景氣降溫，香港房價仍屬亞洲高檔，平均房價動輒每坪數百萬，是台灣房價4倍以上，一般雙薪家庭要購屋往往得背上20~30年貸款，購屋壓力遠比台灣沉重。

而「宏福苑」這類「居屋」（Home Ownership Scheme）向來是港人重要置產選項，價格相對自由市場便宜、取得門檻較低，但多為90年代或更早落成，消防設施、耐震、防火材質與現代建築有明顯落差，此次火勢迅速延燒便反映其弱點。

