禁止買房轉賣！東京新建高層住宅首度禁止　違者恐遭建商沒收千萬

▲由三井不動產公司推動興建的新建高層住宅「中央花園月島THE TOWER」（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／編譯

日本東京都中央區進行都市更新的新建高層住宅「中央花園月島THE TOWER」祭出嚴格轉售規定。三井不動產住宅公司通知購屋者，若在交屋前進行轉售，將沒收數千萬日圓手付金，並解除契約。這是知名民間開發商首次明文禁止交屋前轉售，凸顯防止投機炒作、保障一般購屋者權益的決心。

根據日媒《朝日新聞》，「中央花園月島THE TOWER」為東京都中央區月島3丁目的都市更新項目，48層高、總戶數744戶，距離都營大江戶線月島站步行約4分鐘。預售價格從1億多日圓至5億多日圓不等，一般手付金（訂金）為總價10%，若違規轉售，購屋者將面臨約1000萬至5000萬日圓（約新台幣200萬至1000萬元）的手付金被沒收。

該案於本月初啟動第一期銷售，預計2029年3月交屋，報名資料達約1萬4千件，模型房參觀者約1300人，顯示高度搶手。

三井不動產住宅公司表示，近年都心新建高層住宅存在一定比例的投機性短期轉售現象，可能讓真正以居住為目的的一般消費者無法購屋。過去中央區與港區部分新建高層住宅曾出現抽選分配戶交屋前被轉售，引發社會批評。為此，多家知名開發商已採取購屋戶數限制、禁止抽選名義轉讓，以及交屋後一定期間禁止轉售等措施。

此次三井不動產住宅公司更進一步，明文禁止從簽約到交屋前的所有銷售行為，包括與第三方簽訂買賣契約、居間契約、提供物件資訊、刊登廣告及任何形式的銷售活動。若違反規定，將直接沒收手付金並解除契約。公司也承諾，會在契約前對購屋者詳細說明，並在重要事項說明書中再次提醒。

據了解，該建案屬於「月島三丁目南地區第一種市街地再開發事業」，為當地政府投入稅金的再開發項目，規劃設置商業設施、育兒支援設施，並提升防災性能。