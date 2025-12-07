公寓月租金飆漲一成！東京夫妻嘆「被逼遠離市區」　專家揭殘酷內幕

▲日本東京都心公寓租金價格明顯上升。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本東京租賃市場持續升溫，在物價、建築成本與維修費全面上漲的背景下，東京都心區的公寓租金漲幅愈來愈明顯，不少物件年漲幅甚至超過10%。原本想購屋的家庭也被迫轉向租賃市場，使需求更為吃緊。專家指出，未來租金仍可能持續攀升，想找便宜房子恐怕得離開都心30分鐘以上的生活圈。

根據日媒《朝日新聞》，東京都中央區一名40多歲上班族男性與妻子同住在約60平方公尺、2LDK（指擁有2個獨立房間，外加客廳、餐廳廚房之組合空間）的公寓，原本月租為25萬日圓，但今年9月更新契約時，房東提出調漲2萬日圓，漲幅達8%，新租金來到27萬日圓。

他也曾考慮搬離租屋、改買中古公寓，但周邊房價幾乎都「破億日圓」，只得放棄。他坦言，「27萬日圓的租金在這一帶已經算便宜了，但如果未來破30萬，我們可能不得不離開都心。」

房東同樣態度強勢。以大和不動產資產管理公司在東京都墨田區擁有的一棟9層樓、於2023年落成的公寓為例，全棟共40間房型為1LDK與2LDK，距離都營大江戶線両國站步行8分鐘。負責人安住健太郎表示，該物件具備屋齡短、設備新穎等優勢，加上區域內可供家庭居住的物件不多，因此空屋率極低。

租金上漲並非東京獨有。最新調查顯示，全日本多地租金都創下新高。根據房地產資訊公司「At Home」統計，今年9月多個都市的募集租金均創歷史紀錄。東京23區單身族群（30平方公尺以下）物件平均租金達10萬4359日圓，較去年同期大漲10.7%；家庭租屋物件（50～70平方公尺）平均租金為24萬8032日圓，年增9.7%。

推升租金的另一大因素，是高不可攀的購屋成本。At Home指出，首都圈中古公寓價格已連續14個月走高，今年9月平均單價比去年同期高出2成以上；札幌、京都、大阪、神戶、福岡等5城市也創下歷史新高。市場分析認為，原本考慮買房的家庭在面對動輒破億日圓的房價後，被迫回流租賃市場，使供需失衡更嚴重。

對於未來趨勢，不動產研究專家瀏之上弘和預料，東京房市仍會持續呈現「靠都心愈近愈受歡迎」的狀況，加上「重視時間效益」的生活習慣普及，使都心30分鐘通勤圈的租金持續走高。他建議，如果希望節省租金，只能考慮都心30分鐘圈外的地區，雖然可能降低生活便利性與品質，但相對更能找到未大幅調漲的物件。