寶佳高雄破壞價「回到2年前」 實登首揭跌破3字頭

▲「佳鋐雄匯」首次揭露實登，首批19筆均價30.38萬元，最低達28.95萬元，罕見跌破3字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

寶佳機構多年來都是全台推案量榜首，日前傳出在各地開出「破壞價」賣到沒朋友，高雄寶佳機構首度出現實質「降價第一槍」，最新案「佳鋐雄匯」位於仁武，首次揭露實登，首批19筆均價30.38萬元，最低達28.95萬元，罕見跌破3字頭，堪稱房價「回到2年前」。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

市場派建商寶佳機構，在各地開出「破壞價」搶市，高雄Q3開賣的「佳鋐雄匯」位於仁武，雖未大張旗鼓訴求降價，但打出總價777萬元起，堪稱開出高雄實質降價第一槍，無疑為高雄蛋白區投下一顆房價震撼彈。

該案最新實登首揭露，首批19筆均價30.38萬元，成交價介於28.95~ 31.52萬元，罕見出現跌破3字頭的價格。

高雄市市調協會副理事長蔡博丞表示，目前仁武新案主流均價約落在33萬元，寶佳成交價確實讓周邊建案承受極大壓力。他形容，這波價格幾乎「直接回到2023年下半年」，把這2年台積電效應帶動的漲幅抵銷。「仁武原本就是從2字頭被推升到3字頭，現在又被拉回3字頭初段。」未來是否出現跟跌，將視建商財務與庫存壓力而定。

不具名代銷透露，目前仁武新案雖未跟進降價，但議價空間已經擴大，最尷尬的是去年買在周邊預售案房價高點的買方，「當時買3字尾、甚至4字頭的客人，到交屋時看到市場價格變成3字頭初，還能不能順利交屋？」

▲「佳鋐雄匯」新實登首揭露，首批19筆均價30.38萬元。（圖／翻攝自實價登錄官網）

高雄市不動產建築開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷透露，寶佳手上案量與資金創造出的規模經濟，能用價格換速度，「這種實質讓利，大多還是建立在舊土地成本較低，或是有資金壓力的個案，新買高價土地的建商，很難跟著賣到這麼低。」

陸炤廷直言，高雄房價目前並未全面鬆動，但買方明顯轉為保守，市場處於觀望階段，成交有限、議價力回到消費者手中。

他指出：「真正的問題不是誰降價，而是不知道底部在哪裡。」他預期短期內不會看到大幅反轉，降價案仍是個案表現，市場很可能持續維持這種成交有限、買方拿實登慢慢殺價的僵持局面，關鍵仍在中央政策與資金環境變化。

