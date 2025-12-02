彰化10戶爛尾透天「底價1.1億殺到6千萬」　內行精算：接手是大坑

▲彰化縣埤頭鄉出現「透天批發價」的法拍案，10戶興建中透天毛胚屋，因建商資金斷鏈淪為法拍物件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

彰化縣埤頭鄉出現「透天批發價」的爛尾樓，10戶興建中透天毛胚屋，因建商資金斷鏈淪為法拍，預計18日進行第四拍。底價從首拍的1億1880萬元，一路狂殺至6082萬元，價格直接腰斬。實際查詢，該公司已解散，負責人神隱，原公司股東、以及已購戶都氣炸提告。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

這批爛尾透天的起造人為伊勢舍建設，該公司已於8月解散，全案因積欠債務，遭中租迪和聲請強制執行。回顧拍賣歷程，9月11日首拍時底價高達1億1880萬元，因無人問津流標，隨後二、三拍也乏人問津，如今第四拍底價重摔至6082萬元，測試市場底線。

▲彰化縣建案負責人兼連帶保證人、關係企業的聯立鑫營造，更有多次因存款不足退票之紀錄，被列為拒絕往來戶，至今也神隱。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，還有已購戶一次購入2間，根據合約，該建案應於2024年6月30日之前完成主建物、附屬建物及使用執照所定之必要設施，並取得使用執照。但該案自2024年5月就停工迄今，已繳價款高達1392萬元，但負責人已經神隱聯絡不上。

就連當初一起合建的股東，也憤然提告，根據判決書，伊勢舍公司連營業處都已人去樓空，其他進行建案也停擺，公司登記處更另案被假扣押，負責人兼連帶保證人、關係企業的聯立鑫營造，更有多次因存款不足退票之紀錄，被列為拒絕往來戶，至今尚未解除。

不過實際換算，該基地面積305坪，房屋建坪592坪，換算每坪單價僅10.27萬元、每戶攤提約608萬元，帳面數字極具吸引力，但在地業者卻分析：「看不見的成本才是大坑，一戶400萬元都要猶豫。」

▲專家認為，該案採全區10戶合併拍賣，非單戶零售，進場門檻較高，直接排除想撿便宜的自住客，僅有大型投資人或營造商有能力承接。（圖／記者陳筱惠攝）

在地業者說：「目前價格雖看似便宜，但後續需自行負擔龐大的收尾工程。以目前缺工缺料的行情，每戶重新接水電、泥作、門窗及申請使用執照與門牌，保守估計每戶需再投入近200萬元。」

「接手別人的半成品，責任釐清最麻煩，考量風險與時間成本，實際一戶殘值恐怕『只能算400萬元』，加上地點與目前市況，不見得有人要出手。」業者說。

雖然每戶帳面成本降至600餘萬，彷彿「破盤價」，但寬頻房訊發言人徐華辰認為：「該案是採全區10戶合併拍賣，由於後續尚有工程仍需完善且非單戶個別標售，進場門檻高，直接排除了想撿便宜的自住客，僅有大型投資人或營造商有能力承接。」

徐華辰說：「加上該案還有『禁止處份登記』，像這類不動產銀行通常不會承作貸款，得標人將面臨無法辦理過戶、設定抵押或轉售的困境，直到禁止處分登記被塗銷為止。由於過程可能相當冗長，也會降低買盤興趣。」

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相