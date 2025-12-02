ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

彰化10戶爛尾透天「底價1.1億殺到6千萬」　內行精算：接手是大坑

▲▼ 彰化,透天,爛尾,法拍,建商 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化縣埤頭鄉出現「透天批發價」的法拍案，10戶興建中透天毛胚屋，因建商資金斷鏈淪為法拍物件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

彰化縣埤頭鄉出現「透天批發價」的爛尾樓，10戶興建中透天毛胚屋，因建商資金斷鏈淪為法拍，預計18日進行第四拍。底價從首拍的1億1880萬元，一路狂殺至6082萬元，價格直接腰斬。實際查詢，該公司已解散，負責人神隱，原公司股東、以及已購戶都氣炸提告。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

這批爛尾透天的起造人為伊勢舍建設，該公司已於8月解散，全案因積欠債務，遭中租迪和聲請強制執行。回顧拍賣歷程，9月11日首拍時底價高達1億1880萬元，因無人問津流標，隨後二、三拍也乏人問津，如今第四拍底價重摔至6082萬元，測試市場底線。

▲▼ 彰化,透天,爛尾,法拍,建商 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化縣建案負責人兼連帶保證人、關係企業的聯立鑫營造，更有多次因存款不足退票之紀錄，被列為拒絕往來戶，至今也神隱。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，還有已購戶一次購入2間，根據合約，該建案應於2024年6月30日之前完成主建物、附屬建物及使用執照所定之必要設施，並取得使用執照。但該案自2024年5月就停工迄今，已繳價款高達1392萬元，但負責人已經神隱聯絡不上。

就連當初一起合建的股東，也憤然提告，根據判決書，伊勢舍公司連營業處都已人去樓空，其他進行建案也停擺，公司登記處更另案被假扣押，負責人兼連帶保證人、關係企業的聯立鑫營造，更有多次因存款不足退票之紀錄，被列為拒絕往來戶，至今尚未解除。

不過實際換算，該基地面積305坪，房屋建坪592坪，換算每坪單價僅10.27萬元、每戶攤提約608萬元，帳面數字極具吸引力，但在地業者卻分析：「看不見的成本才是大坑，一戶400萬元都要猶豫。」

▲▼ 彰化,透天,爛尾,法拍,建商 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家認為，該案採全區10戶合併拍賣，非單戶零售，進場門檻較高，直接排除想撿便宜的自住客，僅有大型投資人或營造商有能力承接。（圖／記者陳筱惠攝）

在地業者說：「目前價格雖看似便宜，但後續需自行負擔龐大的收尾工程。以目前缺工缺料的行情，每戶重新接水電、泥作、門窗及申請使用執照與門牌，保守估計每戶需再投入近200萬元。」

「接手別人的半成品，責任釐清最麻煩，考量風險與時間成本，實際一戶殘值恐怕『只能算400萬元』，加上地點與目前市況，不見得有人要出手。」業者說。

雖然每戶帳面成本降至600餘萬，彷彿「破盤價」，但寬頻房訊發言人徐華辰認為：「該案是採全區10戶合併拍賣，由於後續尚有工程仍需完善且非單戶個別標售，進場門檻高，直接排除了想撿便宜的自住客，僅有大型投資人或營造商有能力承接。」

徐華辰說：「加上該案還有『禁止處份登記』，像這類不動產銀行通常不會承作貸款，得標人將面臨無法辦理過戶、設定抵押或轉售的困境，直到禁止處分登記被塗銷為止。由於過程可能相當冗長，也會降低買盤興趣。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

關鍵字：彰化法拍透天爛尾建商斷鏈房市風險投資成本

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

全台房市買氣冷颼颼，高雄有房仲店頭「整個月零成交」，只成交1件租件，獲利本就微薄，如今還得面臨「帶看還要付錢」的窘境，據了解，高雄社區租賃、買賣帶看費200~1000元都有，讓第一線仲介苦嘆：「都賺不到錢了，還要花錢帶看，不如不要做了。

1小時前

外國人買房創9年新低　地緣政治致「轉手比入手多」

外國人來台買房交易減少，今年目前僅723筆，年減高達24.6%。值得關注的是，移轉筆數達725筆，移轉比取得還多，且比去年增加7.2%。專家表示，近期地緣政治話題頻仍，恐怕成為轉手的重要因素。

2小時前

彰化10戶爛尾透天「底價1.1億殺到6千萬」　內行精算：接手是大坑

彰化縣埤頭鄉出現「透天批發價」的爛尾樓，10戶興建中透天毛胚屋，因建商資金斷鏈淪為法拍，預計18日進行第四拍。底價從首拍的1億1880萬元，一路狂殺至6082萬元，價格直接腰斬。實際查詢，該公司已解散，負責人神隱，原公司股東、以及已購戶都氣炸提告。

3小時前

台中港新案殺很大！同區價差4成　特定個案「重回2字頭」

面積僅約100多公頃的台中港新市鎮中心，新案價差鮮明，該區年中展開「以價取量」的競爭，根據實價登錄預售屋交易資料，過去品牌大案均價突破每坪40萬元，但受景氣反轉，如今部分個案均價回落23.2~27.7萬元，打了7折，不過是否奏效，專家認為見仁見智。

4小時前

獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

板橋中山路一段「星聚點KTV」歇業1年後，這3000坪空間就以每月450萬元出租，據可靠消息指出，新租客是大型連鎖服飾品牌業者。專家分析，評估該址店效、坪數、租金等資訊，本次交易對房東、租客來說，就是雙贏的結果。

4小時前

三大標準篩選核心地段！新莊市心學區宅「富都新玉」　強攻蛋黃區校園首排

近年全球經濟在通膨、關稅與地緣政治變數之間震盪，市場資金配置策略導向「抗通膨」與「保值」兩大關鍵，如同投資者聚焦輝達、台積電等核心資產，購屋置產買對潛力地段，也能穩健增值。

5小時前

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

11月六都買賣移轉棟數出爐，共計1萬5919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低。但房仲表示，短期交易量未再繼續破底，已連續2個月年減不超過2成。

21小時前

寶佳中工握手　大華建設鄭斯聰出任中工董事

中華工程股份有限公司（2515，簡稱中工）今日宣布完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任。

22小時前

住的房子被抵押！65歲爸被「洗腦到買房」他崩潰　一票反力挺

買房該是慎重的決定，有網友卻頭痛不已，因為父親在未與家人討論的情況下，被仲介鼓動買下一間要價1500萬元的房子，不僅把手上所有存款付了約200萬頭期，還打算貸款1300萬，甚至連目前的房子都拿去抵押，令他超崩潰。

22小時前

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全台7成豪宅

說到歷史悠久的YKK集團，大多數人都還停留在拉鍊，實際上YKK AP的鋁製門窗，不僅在日本市占第一，在台經營36年，也同樣在高端住宅市場直衝7成市占率。

22小時前

周華健:齊姐原來那麼平易近人　齊豫自嘲「會從上面慢慢飄下來」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

老屋翻新有補助！最高每棟最高9..

西門町女僕酒吧短命撤出　房東月..

獨／板橋星聚點「天價租金復活」..

雙11最狂購物車！　神秘板橋人..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

高雄陳家出手救商圈！美奇萊舊址..

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全..

批踢踢：信貸利率比房貸低　內行..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

三地賣文山麥當勞「創區域高價」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房仲單月零成交「還要付千元帶看..

外國人買房創9年新低　地緣政治..

彰化10戶爛尾透天「底價1.1..

台中港新案殺很大！同區價差4成..

獨／板橋星聚點「天價租金復活」..

新莊市心學區宅「富都新玉」　強..

房市見築底訊號　連2月移轉棟數..

寶佳中工握手　大華建設鄭斯聰出..

65歲爸被「洗腦到買房」他崩潰..

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366