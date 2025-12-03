觀光人潮創20年新低　墾丁大街歇業服飾店法拍嘸人要

▲墾丁大街上的店面堪稱「收租金雞母」，少有買賣紀錄，近期有店面因「分割共有物」進入法拍，一拍底價5530萬元流標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

墾丁一直是南台灣旅遊熱門目的地，雖然人潮對比過去全盛時期大相逕庭，不過大街上的店面堪稱「收租金雞母」，少有買賣紀錄，近期有店面因「分割共有物」進入法拍，底價5530萬元，一拍因無人投標，流標收場。

該物件位於屏東縣恆春鎮墾丁路，屋齡37年，為地上2層樓透天，地坪63.37坪、建坪135.24坪，日前進行一拍，底價5530萬元，宣告流標。該店目前已歇業，之前曾為「衣mail海灘T恤」，在地經營多年。

根據筆錄，遭拍賣原因為「分割共有物」，共有人有優先購買權，拍定後點交。土地使用分區為第一種一般管制區鄉村建築用地，據查，共有人包含中天資產管理顧問有限公司、宜光資產有限公司、楊姓自然人等共8人。

▲墾丁近年旅客雪崩式下滑，現階段墾丁大街店面效益不如以往，即使後面拍次要拍出也相當具挑戰性。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺表示，墾丁近年旅客雪崩式下滑，根據墾管處統計，今年全年旅遊人次恐首次跌破200萬以下，創20年新低，對商圈造成大幅衝擊。以往最具觀光代表性的墾丁大街店面待，待租期也愈拉愈長。

邱璿樺說：「近5年墾丁大街透天成交稀少僅3筆，總價落在1800~5000 萬元，高屋齡與觀光低潮使買氣轉弱，但多數屋主惜售不願降價。」不過待售物件今年開始增加，以大街透天店面換算地價，單價約100~120萬元，巷內建物則在50~60萬元間，若有民宿經營潛力，價格可達50~70萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，墾丁觀光人潮不如以往，且屬於非都市土地，現階段墾丁大街店面效益不如以往，即使後面拍次要拍出也相當具挑戰性，會出手的買家應該都屬長期投資。

