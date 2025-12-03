「台灣飯店11點退房」一票人轟：很不人道！房務曝真實原因

▲台人抱怨11點退房太早，但房務員苦喊「真的掃不完」。（示意圖／記者李姿慧攝）



網搜小組／劉維榛報導

出遊最愜意的事，就是能睡到自然醒！一名女網友直呼，是否只有她覺得「飯店規定中午11點退房這件事很不人道？」該文引發萬人熱議，「3點入住、11點退房超不合理」、「泰國甚至24小時住好住滿」。不過房務人員現身解釋，只有請兩位員工，一個人休假的話，另一個就要掃20間，真的來不及掃。

一名女網友在Threads好奇發問，是否只有她覺得飯店規定中午11點就得退房，「這件事很不人道嗎？」畢竟對遊客來說，出遊希望能睡飽，不想匆匆忙忙一早起床整理行李，好奇大家怎麼看呢？

文章曝光後，引發5萬名網友討論，「3點入住，11點退房，超級不懂」、「找到能12:00退房的飯店都很開心」、「還有規定10:00退房的，慘無人道」、「我可以說6點後進房，隔天讓我13:00再退嗎」、「11:00退房就算了，有的還只能4:00入住」、「我提議13:00退房，17:00入住，是最完美的時間點」、「12:00退房的飯店非常加分，早餐可以變早午餐的飯店更加分加到爆」。

也有網友分享出國退房時間，「東南亞的飯店幾乎都12:00才退房，而且14:00就可以Check in 」、「日本很多10:00就要退房了」、「在泰國住過幾點入住就可以幾點退房的，24小時住好住滿！超爽」、「澳洲都是10:00退房喔」、「韓國蠻多12點退房的，我自己遇到一半店家都是」、「上次在肯亞住到9點退房的」。

留言之中，一名房務人員現身解釋，他一人要打掃13間房，平均只能花30分鐘打掃，況且要徵到員工也沒那麼容易，相信大家訂房時就知道11點退房、三點入住，遊戲規則已經寫得清楚，希望遊客能接受再下訂。

其他同行也補充，「有做過房務助手，一層樓10幾間，只有請兩位員工，一個人休假的話，另一個就要掃20間...真的要好好體諒辛苦的房務人員」、「大家都將心比心吧，很多事情不是消費者跟基層人員能討論出來的，重點是飯店業市場是誰在決定這些遊戲規則的，也拜託房客別抽菸，因為還要花時間除臭，就會拖延打掃的時間」。