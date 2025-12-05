房市不能唱衰　小紅書、嗶哩嗶哩4萬貼文被刪、7萬帳號遭封

▲上海要求平台刪除「房價暴跌」等唱衰房市的資訊，已清除4萬多則內容、封7萬多帳號。（示意／路透）



記者董美琪／綜合報導

上海近期啟動一項針對網路房地產內容的整頓行動，鎖定在社群平台上散播「房價大跌」「市場崩盤」等負面訊息的帳號。官方表示，已要求小紅書、嗶哩嗶哩等站點進行清查，目前共刪除超過四萬則不實或違規貼文，並以違規為由處置七萬餘個帳號。

根據「網信上海」發布的說明，此次行動由上海市委網信辦聯合房屋管理局與公安網安單位於11月中旬共同啟動，目的在於改善線上房市訊息環境。相關單位強調，對於故意放大市場恐慌、誇大風險、曲解政策內容的內容將持續處理。

官方通報指出，平台已依要求完成第一輪整理，除了單篇內容清除外，也關閉超過一千兩百個違規直播間。後續將定期發布治理結果，並維持高壓查核，杜絕製造恐慌的內容干擾買賣市場。

通報文件中也列出具體案例，例如有帳號宣稱「房價暴跌七八成」吸睛，經認定屬虛構資訊、以低價話術吸引民眾詢問而遭禁用；另有內容以「房市即將大跌」為標題渲染市場，官方認定為扭曲政策訊息並進行停權處置。

不只上海要求控管發言，北京房仲公會早在九月就向業者喊話，希望從業者避免散布恐慌與唱衰市場的資訊，主張市場正在尋求企穩，不必要的悲觀言論將不利於交易秩序。

中國房地產持續走弱，使整體經濟承壓。亞洲開發銀行在九月底發布最新展望時，將今年中國GDP預估值落在4.7%左右，並預期明年成長會降到約4.3%，理由包括住宅市場疲軟、消費力道減弱以及外需環境不佳等因素。