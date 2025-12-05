ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

鄉民怨「台灣房地合一稅太高」　1國家0%稅率原因曝

▲杜拜旅遊,杜拜,阿聯酋,阿拉伯聯合酋長國。（示意圖／Ettoday資料庫）

▲阿拉伯聯合大公國不用繳房地合一稅。（示意圖／Ettoday資料庫）

記者項瀚／台北報導

鄉民們常常怨嘆，台灣的房地合一稅太高，持有2年內出售高達45%，專家表示，放眼全球主要國家，台灣稅率確實高。有趣的是，阿拉伯聯合大公國竟不用繳房地合一稅，業者解釋，主要是因為該國有地、有錢，但缺人，因此希望吸引海外人士投資。

房地合一2.0於2021年7月上路，持有2年內課徵45%、持有2~5年課徵35%、持有5~10年課徵20%、10年以上15%。對此，常有鄉民怨嘆：「台灣的房地合一稅率實在太高了。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「台灣的房地合一稅率確實高，2年課徵高達45%已幾乎是全球第二高，僅次韓國，但該政策會反而助漲房價，歷史走勢都能印證這一點。」

何世昌指出：「放眼台灣人熟悉的主要國家，日本持有5年內出售課徵30%、美國持有1年內出售課徵10～37％，自住則免繳、英國則課徵18~28%，同樣是自住免繳。」

然而，阿拉伯聯合大公國除了免房屋稅、地價稅外，甚至還沒有轉售的房地合一稅。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲Kelvin Wu（右）表示，阿聯酋有土地、政府有錢，但缺人，全國1100萬人口中，有高達8~9成都是海外人士。（圖／記者項瀚攝）

海外房地產經銷商、Knightsbridge Partners執行長Kelvin Wu表示：「阿聯酋土地多、政府有錢，但缺人，為了吸引海外人才移入，因此在房地產稅率方面祭出各種免稅政策，事實上全國1100萬人口中，有高達8~9成都是海外人士。」

Kelvin Wu表示：「在阿聯酋買房，只需在購買時繳納一筆土地註冊稅，舉例來說杜拜4%、阿布達比2%，其餘都是免稅的，包括房地合一稅。」

房價方面，Kelvin Wu指出：「阿布達比是個穩定經濟體，開發個案較少，平均房價每坪約在50~60萬元，比杜拜便宜3~4成，但租金水準差不多，因此租金投報更好，據政府公布數據，阿布達比2025年房價年增率約14%。」

關鍵字：阿拉伯聯合大公國阿聯酋稅金稅率房地合一稅買房中東

鄉民怨「台灣房地合一稅太高」　1國家0%稅率原因曝

