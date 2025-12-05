台中開工量腰斬！　5年後恐見推案荒

▲台中買賣移轉棟數與第1次登記棟數，終止了連3季的下滑趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市走弱，台中房市正進入一個前所未見的「供需大變局」，在交屋潮帶動短期交易回升的表象下，但買氣依舊疲弱，當新成屋現貨將迎來3年供給高峰，中長期推案與開工卻急凍，供給結構出現「前高後低」的斷層危機。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

台中買賣移轉棟數與第1次登記棟數，終止了連3季的下滑趨勢，並出現回升。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「縱然終止下滑，但主因是傳統下半年交屋旺季的周期效應，並非市場基本面回溫。」

再觀察建照、使照、開工全面反映市場信心，Q3建照戶數6679戶、使照5306戶、開工7467戶，雖然單季仍維持一定規模，但 Q1～Q3 開工累計僅 2萬3102 戶，年減高達 16.9%。而樓地板面積更出現劇烈萎縮，開工面積年減 55.4%，堪稱「腰斬級」萎縮。

▲觀察台中新成屋供給，北屯區增加4446宅居冠、梧棲區以增加420戶居次。（圖／記者陳筱惠攝）

陳孟筠分析，市場正朝三大方向退潮：「包含新成屋供給大幅增加，大量舊案完工，使照維持高檔，未來 3 年新成屋供給將密集釋出。其次，中長期推案恐出現斷層，建照與開工雙降，代表建商保守觀望，5年後預售案量恐大幅縮水。最後，建商信心不足，在成本與政策不確定性下，開工大減。」

觀察台中新成屋供給，北屯區增加4446宅居冠、梧棲區以增加420戶居次，供給多雖然有助於區域機能快速成形、帶動人口淨流入，但供給過快也必然加劇區域競爭，可能導致價格出現修正或議價空間放大。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「台中房市並非全面轉冷，而是進入結構調整期，短期大量完工必然造成供給壓力，但這也將促使市場進行健康調整，使產品規格、價格與買方期待重新對齊。」

白洪章認為：「真正風險在於金融環境未改善，目前房市已由過去景氣循環邏輯，轉向『政策、成本、供給』三因素主導的多軸市場，未來區域表現將更明顯分化。」

