嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年次低　林正雄揭2026年5大趨勢

▲中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄（中）指出，自央行祭出第七波信用管制後，房市瞬間面臨「政策冷暴力」。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

2025年房市遭遇政策亂流，被形容為「超硬的一年」！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，自央行祭出第七波信用管制後，房市瞬間面臨「政策冷暴力」，預售屋市場首當其衝，交易量慘跌逾7成，預估全年買賣移轉棟數僅25.6萬棟，創下35年來史上次低紀錄。

展望2026年，林正雄選定「啟」字為年度代表字，並點出2026年房市將具5大趨勢。包括：經濟壓力驅動、家庭結構變化、社會型態改變、租屋市場興起、銀髮族換屋潮。

林正雄說，在高房價與營造成本居高不下的現況下，消費者的口袋深度決定市場走向，「總價」成為購屋首要考量 。加上現代人晚婚、不婚族變多，家庭人口減少 ，以及銀髮族面對老屋修繕困難與耐震疑慮，急需換屋 ，這幾股力量匯流，將促使房市朝向「精緻化、小型化」發展 。

簡單來說，未來的房子不僅要小而美，還要能提供像飯店一樣的物業服務，來解決生活大小事，因此「飯店宅」勢必成為未來房市寵兒 。

▲歷年房市大事記對照房價走勢。（製表／中華民國不動產聯盟總會提供）

此外，針對內政部力拼2026年上路的「虛坪改革」，計畫檢討免計容積。林正雄強調，像健身房、宅配室這些公設都是現代人生活必需，政府不應過度干預，應「回歸市場機制」。

而購屋族最依賴的「新青安貸款」將於2026年7月底截止 ，面對貸款成數落差造成的違約潮，不動產聯盟總會也強烈呼籲政府，應儘速推出加碼版的「新新青安」接棒，提高成數並降低自備款負擔，才能真正幫助到首購族 。