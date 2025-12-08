真天龍國沒落？天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

▲天母忠誠路二段的家樂福超市宣布於12月20日結束營業。（圖／翻攝自臉書／靠北天母幫）

台北市被網友稱為「天龍國」，而市內的天母區曾因為居民平均收入高、外國人、國際學校、舶來品商家和異國料理店遍布，又獲得「真天龍國」的封號。近期家樂福超市士林忠誠店突然公告，因租約到期將於12月20日結束營業，消息曝光讓一票在地人超崩潰，不滿直呼「這裡連家樂福也要沒有了」。

近日有台北市天母在地居民上傳兩張照片到臉書社團「靠北天母幫」，一張照片是位於忠誠路二段新光百貨旁邊的家樂福超市外的街景圖，及一張家樂福超市內的公告，上頭標題大大地寫著「本店將於12／20結束營業」，並向顧客表示，「因租約到期，本店將營業至114年12月20日」。

而業者也強調很重視每位顧客的權益，「後續將由天母中山北路店及家樂福線上購物持續提供優質服務並保障顧客權益」，並提供家樂福天母中山北路店的地址和服務專線。公告最後也提到，「家樂福超市士林忠誠店暨全體員工再次感謝您的支持與愛護，您滿意的笑容永遠讓我們感恩在心，謝謝您一直與我們同在！祝福您家家快樂又幸福！」

貼文一出，底下引發許多居民喊不捨，並紛紛表示，「雖然會從網路訂購家樂福，但還是很喜歡去家樂福超市逛逛，希望不要關」、「so sad，這裡連家樂福也要沒有了」、「真難過，我常去那裡買東西」、「天母區整個沒落，都沒有什麼好的購物中心，都要往別區跑」、「高級到鳥不生蛋了」。

