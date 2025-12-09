買房更難了！房貸成數創22季新低　平均利率衝上2.44%

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼房仲,店頭,帶看,介紹,物件,看屋,女子,買房,購屋,置產。（圖／記者張菱育攝）

▲在利率攀升、成數收緊的環境下，全台平均房貸鑑估值卻不減反增。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q3平均房貸利率升至2.44%，創2009年統計以來新高；平均核貸成數則降至71.78%，創近22個季度新低。不過全台平均房貸鑑估值卻不減反增，達到1453萬元，逆勢刷新歷史紀錄，專家解釋，這與產品交易類型的占比有關。

聯徵中心公布最新Q3房貸統計，在新增的3萬7747個申貸樣本中，平均房貸利率上升至2.44%，寫下聯徵中心自2009年公布統計以來的新高。

同時平均核貸成數也降至71.78%，創下近22個季度以來的新低，顯見銀行審核房貸的態度愈發謹慎。不過，在利率攀升、成數收緊的環境下，全台平均房貸鑑估值卻不減反增，達到1453萬元，逆勢刷新歷史紀錄。

▲▼ 。（表／中信房屋提供）

▲2024~2025年全台申貸狀況整理。（表／中信房屋提供）

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「房貸條件緊縮等同直接掐住購屋者的資金來源，導致市場買氣急凍，前3季新增房貸件數僅11萬3142件，相較於去年同期大幅減少37%。」

不過即使房市降溫，平均房貸鑑估值卻仍逆勢創高。對此，莊思敏表示：「過去幾年建商大舉推案，近2年正好進入交屋過戶的高峰期，所以近期申貸的房貸族群中，不少是在預售階段購入的買方。」

莊思敏接著指出：「根據聯徵中心資料顯示，今年前3季屋齡3年以下新成屋的申貸件數為5萬4805件，占比 48%，創下歷史新高，這類新建案不僅屋齡較新，房屋總價也相對較高，因此會在一定程度上推升整體房屋鑑價的平均值。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「影響貸款成數的關鍵，除了申貸人的條件，產品地段、屋齡也是相當重要的因素，基本上在首購、申貸人財力及信用狀況良好的前提下，都會區的新屋貸款都會超過平均成數，大致上都可達到7.5~8成。」

關鍵字：房貸貸款鑑估值利率成數總價中信房屋東森房屋

