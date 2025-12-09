ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

記者項瀚／台北報導

萬華區西園路二段巷內出現一間「超便宜法拍公寓」，23.5坪三拍底價830.5萬元、換算單價僅35.3萬元仍流標，四拍底價降到665.1萬元、換算單價28.3萬元即將執行。但專家點出該物件的貓膩，勸消費者出手前三思。

▲▼ 萬華 。（圖／記者項瀚攝）

▲萬華區西園路二段巷內出現一間「超便宜法拍公寓」 。（圖／記者項瀚攝）

萬華區西園路二段巷內一間位於5樓的公寓，該戶權狀23.5坪，在9月時進行一拍底價1294萬元流標，10月二拍底價1036.2萬元也流標，11月三拍底價830.5萬元還是流標，也就是說換算單價僅35.3萬元仍沒人要。

該戶公寓即將在12月22日執行四拍，底價降到665.1萬元，換算單價只有28.3萬元，是一個便宜到相當驚人的價格。但鑫創資產總經理黃瑋諭直言：「這案子三拍時已夠便宜了，仍沒人出手，背後有諸多貓膩，需多加評估。」

黃瑋諭指出：「該戶公寓在2023~2024年間，被拍賣了4次之多，都是持分拍賣，每次都是1/7，拍賣原因為債務清償，而推測4次的得標人都是同一組人馬，主要目的就是為了投資獲利。」

黃瑋諭表示：「今年整戶公寓的拍賣原因是分割共有物變價拍賣，發起人就是2023～2024年拍賣取得的所有權人，也就是得標4次、持有產權4/7的一方。」

黃瑋諭表示：「這4/7所有權人取得的單價成本僅2字頭，相當便宜，推測有兩大投資方向，若以2字頭以上的價格拍出，他們就獲利了結；若一路流標直到與其成本差不多，就行使優先購買權，整戶吃下來後再轉售獲利。」

另外，該戶產權除了這4/7法拍取得的所有權人，還有另外3/7的原屋主，經查這3/7包含了3位陳姓自然人，他們也同樣擁有優先購買權。

12月22日執行四拍，建議消費者進場嗎？黃瑋諭認為：「該物件除了隨時有人可能發起優先購買權攔胡，還要去釐清是否為凶宅，據過去法院筆錄顯示『2名住戶病死』，雖不能斷言一定是凶宅，但也不排除其可能性。」

▲▼ 。（圖／AI製作）

▲萬華西園路二段巷內超便宜公寓法拍整理。（圖／AI製作）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該物件位於西園路二段巷內，雖為萬華蛋白區，地理位置較偏，但鄰近華翠大橋、光復大橋，區域有批發市場、學區，機能並不算太差，且為北市門牌，對於首購族來說仍有吸引力。」

葉沛堯指出：「觀察實價登錄資料，西園路二段一帶公寓成交均價在4字頭，屋況良好、樓層低的個案能成交到5字頭，3字頭交易則相當罕見，更別說是2字頭了。」

