大咖年捧千萬進駐亞灣　創前鎮史上最高店租金

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣是台灣首個金融示範區，吸引金融業競相插旗，根據實登，有大咖租客年捧1020萬元租下大樓店面，創前鎮有實登以來租金最高，租客雖未進駐但大樓已掛上「歡迎元大銀行進駐本社區」戶外廣告。信義房屋專家表示，該區大坪數相當稀有，具溢價空間。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲根據租賃實登，有大咖租客年捧1020萬元租下店面1~3樓，創前鎮有實登以來租金最高。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登公布，前鎮區一心二路「名發晶閣」1~3樓店面，10月有新租客年捧1020萬元、月租金85萬元承租，坪數達550坪，租期為11月1日至2035年12月31日，為前鎮有實登以來最貴店面，榮登店面王。

該店面目前裝潢中，租客尚未進駐，大樓外牆特地掛出戶外廣告「歡迎元大銀行進駐本社區」，顯示十分期待和銀行當鄰居。據查，屋主為興建該社區的建商名發建設，完工後持有至今8年。

▲三多商圈有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，加上金融商圈成形，將持續維持高人潮與高商業價值。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，為全台第一個示範專區，專為淨資產1億元以上的高資產客群服務，7月正式啟動，以亞灣為核心往外輻射到中正路的金融一條街，吸引不少金融業者到該區插旗。

信義房屋三多捷運店專員廖肯歐表示，三多商圈為高雄早期發展區段，周邊以舊透天店面與傳統住家為主，面寬普遍偏小；直到近10年推案轉為新大樓後，1樓店面才升級為具備大面寬、高展示性特色。

廖肯歐指出，高雄專區近期頗受銀行、證券等金融業青睞，目前商圈已聚集台新銀行、渣打銀行、永豐金證券、群益證券等多家機構，形成高雄少見的「百貨＋金融」雙核心商圈。

▲前鎮區租賃實登總價最高店面。（ETtoday製表）

而三多商圈一般透天店面，1樓租金行情落在每坪600~1000元，租金創價店面因地段核心、格局稀有，具溢價空間。至於住宅市場以一般住宅大樓、住商混合型產品為主。屋齡25~40年中古住宅，單價約25~32萬元，新成屋或近年完工的大樓，單價則上看35~50萬元。

劉沛緹說：「三多商圈有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，加上金融商圈成形，將持續維持高人潮與高商業價值，預期後續仍吸引更多金融業插旗。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

信義房屋更多相關新聞