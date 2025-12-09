擺脫Q3陰霾？高市Q4祭5筆「親民價」建地　挑戰市場買氣

▲高雄市地政局第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元。（圖／高雄市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
高雄土地市場今年走勢震盪，地政局第3季土地標售僅標脫3300萬元，創縣市合併以來最慘紀錄。第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元，預計24日開標，專家預估，各標總價相對親民，脫標率可以期待。
《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本
高雄市地政局指出，第4季開發區土地標售24日開標，推出5標、5筆土地，合計總底價達12億3612萬元，涵蓋小港、高雄大學特區及仁武100期重劃區。
最受矚目標案包括第1標，位於小港89期重劃區，為商3角地、共973坪，正10公頃小港森林公園，總價5億3379萬元。
受惠台積電議題的高大特區同步推出2筆建地。第4標住3土地面積約1000坪，具高雄大學第一排景觀，總價5億5199萬元，也是本次標售總價最高土地，另一筆商3土地約136坪，使用強度高總價8785萬元，入手門檻相對低。
仁武100期重劃區也首次釋出住3土地，面積145坪，適合規劃透天住宅，總價5990萬元，吸引區域建商與自用買方關注。
|標號
|行政區
|段別
|地號
|面積(m²)
|使用分區
|標售底價 (元/m²)
|標售底價 (元/坪)
|總價 (元)
|保證金 (元)
|備註
|1
|小港
|松金段
|20-2
|3,215.64
|第三種商業區
|166,000
|548,760
|533,796,240
|53,380,000
|2
|仁武
|愛源段
|78
|479.66
|第三種住宅區
|124,900
|412,893
|59,909,534
|5,991,000
|3
|楠梓
|援中段一小段
|320
|451.44
|第三種商業區
|194,600
|643,306
|87,850,224
|8,786,000
|4
|楠梓
|藍田中段
|363
|3,305.33
|第三種住宅區
|167,000
|552,066
|551,990,110
|55,200,000
▲高雄市Q4土地標售主要土地。（ETtoday製表）
對於本次標售買氣是否有望回升，富住通商用不動產研展部經理許值瑋表示，本季標案中以第1標與第4標最受矚目，主要因地段具發展性、規模也較完整，且正對公園、校園綠地，加上總價不高，有機會吸引建商關注。其他標因面積較小、總價更親民，不僅建商可能評估，也有機會吸引自用族或長期置產買方參與。
他坦言，近期土地底價已比過去幾季更貼近市場，加上價格明顯修正、地段條件不差、總價區間可負擔，都有助提高買方意願，脫標率可以期待。
大高雄不動產開發商業公會榮譽理事長洪光佐分析，雖然此次標售釋出的土地地段條件都不錯，但在高利率與建商資金管控嚴謹的氛圍下影響，市況仍不佳，建商出手力道可能有限，「就算有人出手，也很難出現搶標盛況。」
讀者迴響