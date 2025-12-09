ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

擺脫Q3陰霾？高市Q4祭5筆「親民價」建地　挑戰市場買氣

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄市地政局第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元。（圖／高雄市地政局提供

記者張雅雲／高雄報導

高雄土地市場今年走勢震盪，地政局第3季土地標售僅標脫3300萬元，創縣市合併以來最慘紀錄。第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元，預計24日開標，專家預估，各標總價相對親民，脫標率可以期待。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市地政局指出，第4季開發區土地標售24日開標，推出5標、5筆土地，合計總底價達12億3612萬元，涵蓋小港、高雄大學特區及仁武100期重劃區。

最受矚目標案包括第1標，位於小港89期重劃區，為商3角地、共973坪，正10公頃小港森林公園，總價5億3379萬元。

受惠台積電議題的高大特區同步推出2筆建地。第4標住3土地面積約1000坪，具高雄大學第一排景觀，總價5億5199萬元，也是本次標售總價最高土地，另一筆商3土地約136坪，使用強度高總價8785萬元，入手門檻相對低。

仁武100期重劃區也首次釋出住3土地，面積145坪，適合規劃透天住宅，總價5990萬元，吸引區域建商與自用買方關注。

標號 行政區 段別 地號 面積(m²) 使用分區 標售底價 (元/m²) 標售底價 (元/坪) 總價 (元) 保證金 (元) 備註
1 小港 松金段 20-2 3,215.64 第三種商業區 166,000 548,760 533,796,240 53,380,000  
2 仁武 愛源段 78 479.66 第三種住宅區 124,900 412,893 59,909,534 5,991,000  
3 楠梓 援中段一小段 320 451.44 第三種商業區 194,600 643,306 87,850,224 8,786,000  
4 楠梓 藍田中段 363 3,305.33 第三種住宅區 167,000 552,066 551,990,110 55,200,000  

▲高雄市Q4土地標售主要土地。（ETtoday製表）

對於本次標售買氣是否有望回升，富住通商用不動產研展部經理許值瑋表示，本季標案中以第1標與第4標最受矚目，主要因地段具發展性、規模也較完整，且正對公園、校園綠地，加上總價不高，有機會吸引建商關注。其他標因面積較小、總價更親民，不僅建商可能評估，也有機會吸引自用族或長期置產買方參與。

他坦言，近期土地底價已比過去幾季更貼近市場，加上價格明顯修正、地段條件不差、總價區間可負擔，都有助提高買方意願，脫標率可以期待。

大高雄不動產開發商業公會榮譽理事長洪光佐分析，雖然此次標售釋出的土地地段條件都不錯，但在高利率與建商資金管控嚴謹的氛圍下影響，市況仍不佳，建商出手力道可能有限，「就算有人出手，也很難出現搶標盛況。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：高雄土地土地標售建地房市高大特區小港仁武地政局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

擺脫Q3陰霾？高市Q4祭5筆「親民價」建地　挑戰市場買氣

高雄土地市場今年走勢震盪，地政局第3季土地標售僅標脫3300萬元，創縣市合併以來最慘紀錄。第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元，24日開標，專家預估，各標總價相對親民，脫標率可以期待。

41分鐘前

大咖年捧千萬進駐亞灣　創前鎮史上最高店租金

高雄亞灣是台灣首個金融示範區，吸引金融業競相插旗，根據實登，有大咖租客年捧1020萬元租下大樓店面，創前鎮有實登以來租金最高，租客雖未進駐但大樓已掛上「歡迎元大銀行進駐本社區」戶外廣告。信義房屋專家表示，該區大坪數相當稀有，具溢價空間。

2小時前

金字塔頂端資產增　前10月遺產稅收飆362億創新高

前10月全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年統計以來同期最高。專家表示，今年在課徵級距拉高情況下，稅收仍續創歷史新高，顯示經濟強，股房雙漲助攻，金字塔階級仍持續累積資產。

4小時前

買房更難了！房貸成數創22季新低　平均利率衝上2.44%

Q3平均房貸利率升至2.44%，創2009年統計以來新高；平均核貸成數則降至71.78%，創近22個季度新低。不過全台平均房貸鑑估值卻不減反增，達到1453萬元，逆勢刷新歷史紀錄，專家解釋，這與產品交易類型的占比有關。

5小時前

真天龍國沒落？天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

台北市被網友稱為「天龍國」，而市內的天母區曾因為居民平均收入高、外國人、國際學校、舶來品商家和異國料理店遍布，又獲得「真天龍國」的封號。近期家樂福超市士林忠誠店突然公告，因租約到期將於12月20日結束營業，消息曝光讓一票在地人超崩潰，不滿直呼「這裡連家樂福也要沒有了」。

21小時前

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

房市買氣持續降溫！根據統計，第3季新增房貸僅剩3.7萬件，年減幅度達 37%，創下近年罕見跌勢；但同時間房貸利率一路走高，平均2.44%，改寫金融海嘯後新高紀錄，信義房屋專家表示，央行第七波信用管制、銀行自主管理加上先前升息效應，全面推升購屋成本。

23小時前

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年次低　林正雄揭2026年5大趨勢

2025年房市遭遇政策亂流，被形容為「超硬的一年」！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，自央行祭出第七波信用管制後，房市瞬間面臨「政策冷暴力」，預售屋市場首當其衝，交易量慘跌逾7成，預估全年買賣移轉棟數僅25.6萬棟，創下35年來史上次低紀錄。

23小時前

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新租客電競館秒進駐

嘉義仁愛路商圈位於市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，知名女裝品牌「50% FIFTY PERCENT」2010年就在此插旗開出第一家門市，堪稱品牌「起家厝」，5月租約到期撤出後，新租客秒進駐。

12/8 14:41

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷20億「台灣人包一半」

在全球晶片產業版圖重塑的浪潮中，台灣積體電路製造公司（TSMC）赴美國亞利桑那州設廠的決策，不僅牽動著半導體供應鏈的神經，更意外在北美房地產市場投下了一枚震撼彈。周邊總銷20億元的預售屋，短短半年就完銷，且據了解有10億元、過半數是台灣人出手。

12/8 13:55

冠德95億投資案才到　高雄站前「學儒舊址」開11.6億賣

高雄新車站利多不斷，冠德9月拿下公辦都更案後，台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐，有望翻轉站前商圈，日前站前2大地標同步求售，最高開出11.6億元。

12/8 12:20

府中站商圈重慶路　深夜驚傳氣爆

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

冠德95億投資案才到　高雄站前..

50年透天「賣1100萬」要入..

「竹科X計畫」科技新貴準備移居..

買房更難了！房貸成數創22季新..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

嘉義西區大發展！北港路兩側20..

砸6000「請水電弄壞馬桶」　..

拔插頭不一定省電！專家點名「7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

擺脫Q3陰霾？高市Q4祭5筆「..

大咖年捧千萬進駐亞灣　創前鎮史..

金字塔頂端資產增　前10月遺產..

買房更難了！房貸成數創22季新..

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰..

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利..

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年..

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新..

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷..

冠德95億投資案才到　高雄站前..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366