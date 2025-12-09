擺脫Q3陰霾？高市Q4祭5筆「親民價」建地　挑戰市場買氣

▲高雄市地政局第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄土地市場今年走勢震盪，地政局第3季土地標售僅標脫3300萬元，創縣市合併以來最慘紀錄。第4季土地標售一口氣釋出5標、5筆建地，合計總底價12億3612萬元，預計24日開標，專家預估，各標總價相對親民，脫標率可以期待。

高雄市地政局指出，第4季開發區土地標售24日開標，推出5標、5筆土地，合計總底價達12億3612萬元，涵蓋小港、高雄大學特區及仁武100期重劃區。

最受矚目標案包括第1標，位於小港89期重劃區，為商3角地、共973坪，正10公頃小港森林公園，總價5億3379萬元。

受惠台積電議題的高大特區同步推出2筆建地。第4標住3土地面積約1000坪，具高雄大學第一排景觀，總價5億5199萬元，也是本次標售總價最高土地，另一筆商3土地約136坪，使用強度高總價8785萬元，入手門檻相對低。

仁武100期重劃區也首次釋出住3土地，面積145坪，適合規劃透天住宅，總價5990萬元，吸引區域建商與自用買方關注。

標號 行政區 段別 地號 面積(m²) 使用分區 標售底價 (元/m²) 標售底價 (元/坪) 總價 (元) 保證金 (元) 備註 1 小港 松金段 20-2 3,215.64 第三種商業區 166,000 548,760 533,796,240 53,380,000 2 仁武 愛源段 78 479.66 第三種住宅區 124,900 412,893 59,909,534 5,991,000 3 楠梓 援中段一小段 320 451.44 第三種商業區 194,600 643,306 87,850,224 8,786,000 4 楠梓 藍田中段 363 3,305.33 第三種住宅區 167,000 552,066 551,990,110 55,200,000

▲高雄市Q4土地標售主要土地。（ETtoday製表）

對於本次標售買氣是否有望回升，富住通商用不動產研展部經理許值瑋表示，本季標案中以第1標與第4標最受矚目，主要因地段具發展性、規模也較完整，且正對公園、校園綠地，加上總價不高，有機會吸引建商關注。其他標因面積較小、總價更親民，不僅建商可能評估，也有機會吸引自用族或長期置產買方參與。

他坦言，近期土地底價已比過去幾季更貼近市場，加上價格明顯修正、地段條件不差、總價區間可負擔，都有助提高買方意願，脫標率可以期待。

大高雄不動產開發商業公會榮譽理事長洪光佐分析，雖然此次標售釋出的土地地段條件都不錯，但在高利率與建商資金管控嚴謹的氛圍下影響，市況仍不佳，建商出手力道可能有限，「就算有人出手，也很難出現搶標盛況。」

