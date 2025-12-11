ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台股狂飆新高點　資金悄悄轉投市中心資產

【企劃特輯】

台股行情彷彿勢不可擋般屢創歷史新高，一眾AI相關股大受市場資金追捧，卻也令不少投資者捧著滿手現金時，開始思考如何在黑天鵝來臨前為資金進行避險。股市唱紅下，台灣房市則在政策調整下邁入盤整期尾段，雙北市許多位於傳統市中心的建案接待中心，開始走進許多希冀進行資產管理與自住換屋需求的客戶，顯露「市中心」資產依然是長期且穩定的配置首選。位於新北首善的板橋，生活機能成熟度高、房屋供需結構更佳，在這波股市回流房市的態勢相當突出。

台股狂飆新高點 資金悄悄轉投市中心資產（圖／業者提供）

▲新板特區 實景拍攝。

限貸令重塑房市：重劃區急凍 大舉回流市中心蛋黃區
在政策調整、限貸令上路等房市調控下，重劃區新案普遍承受買氣、人流雙重縮減的壓力，使得買方更傾向選擇生活機能完整、交通便利、可確實評估居住品質的市中心蛋黃區。傳統市中心具備日常採買、通勤效率、醫療與教育資源等多項優勢，同時具備人口紅利集中的特點，讓住宅產品相對更為保值，在房市盤整期中，成為近期自住族群捨棄重劃區、重回市中心的主因。

台股狂飆新高點 資金悄悄轉投市中心資產（圖／業者提供）

▲捷運新埔站 實景拍攝。

7字頭親民門檻 板橋正核心「民生新埔」成屋 強吸自住客
放眼新北市，板橋因人口數高、機能成熟、產業密集，加上捷運、高鐵、快速道路等完善路網，始終是自住需求強勁的房市指標區域。近年板橋房價穩定攀升，在多數個案9字頭起跳的行情下，新板特區單價突破百萬已成常態時，市中心成屋案《民生新埔》仍維持7字頭親民單價，並規劃套房至三房完整產品線，成為近期自住房市黑馬。

《民生新埔》基地位於新埔站與新埔民生站雙捷運生活圈，捷運1站即可到達新板特區商圈，且因成屋立即入住優勢，因此受到首購族與小家庭青睞。而對希望降低購屋風險的純自住買方而言，《民生新埔》低總價門檻搭配市區熟成機能，完全迎合當前買方當道需求；目前總價1,088萬起即可入主板橋市中心，無論成屋優勢、地段稀有性或輕門檻房價，都堪稱絕無僅有，成為自住客趁勢買進的最佳選擇。

台股狂飆新高點 資金悄悄轉投市中心資產（圖／業者提供）

▲民生新埔 實品屋 實景拍攝。

台股狂飆新高點 資金悄悄轉投市中心資產（圖／業者提供）

▲民生新埔 外觀空拍 實景拍攝。

【 民生新埔｜URBAN FUTURE 】
貴賓專線：02-2259-8288
坪數規劃：13・24・32坪
接待會館：新北市板橋區民生路三段188號
投資興建：安豐集團・宏昌欣業
建築代銷：海悅機構・海心國際股份有限公司
個案官網：https://go.hiyes.tw/8f89zj

