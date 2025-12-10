ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

家樂福撤「天母地王」換血　房東曝：同業種零售業秒接

記者項瀚／台北報導

天母忠誠路二段上「家樂福」開業8年，即將在年底歇業，引發熱議。但建商房東表示，該店已找好下一手租客，是與家樂福同業種的零售業者，預計明年進場裝潢。專家也分析，家樂福撤出並不是天母沒落，而是高階品牌更適合這裡。

▲▼ 天母家樂福 。（圖／記者項瀚攝）

▲天母忠誠路二段上「家樂福」開業8年，即將在年底歇業，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

天母忠誠路二段上的「家樂福」士林忠誠店因租約到期，將在12月20日結束營業，消息ㄧ曝光引發熱議，讓一票在地人崩潰，直呼「這裡連家樂福也要沒有了！」，甚至許多人開始在討論「天母真的沒落了嗎？」

「家樂福」士林忠誠店位於「新光天母傑仕堡」大樓的1樓商場，該大樓於2023年日月光家族第三代、鼎固置業以116.8億元標下，地段精華擁「天母地王」之稱，基地面積1641坪、建物面積高達1.6萬坪，包括商場、商務住宅空間。

關於「家樂福」士林忠誠店撤出，鼎固表示：「知道家樂福租約到年底不續租，就已找好下一手租客，是與家樂福同業種的零售業者，預計明年就會開始進場裝潢。」

鼎固表示：「天母商圈並無沒落，新光天母傑仕堡整體空置率低，除1樓的家樂福，過去B1及2樓的全真瑜伽健身館也都順利出租了，同樣由健身運動館業者接手。」

▲▼ 天母家樂福 。（圖／記者項瀚攝）

▲「家樂福」士林忠誠店面積不大，走家樂福便利購路線。（圖／記者項瀚攝）

實地走訪，「新光天母傑仕堡」1樓空間右側為家樂福，左側則為其他街邊店，經查忠誠路二段188號謄本，面積約445坪，而家樂福坪數約168坪、室內實坪120坪。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「由於家樂福坪數較小，在2017年開幕時設定為家樂福便利購，加上業種屬性，主要就是服務區域住宅客群，與外來客人潮量關聯性不大。」

世邦魏理仕資本市場部董事江晁瑄表示：「該店地段精華，緊鄰新光三越，忠誠路二段一帶也是天母的高級住宅區，零售超市做得起來，但若走更高階、更有質感的品牌會更具有效益，像是近日就傳出日商Lopia即將進駐天母，就是一個相當合適的選項。」

至於租金價碼，江晁瑄表示：「該區店面租金單價落在2500~3500元，以百坪規劃來說估落在3000元左右。」若以168坪換算，月租金約50萬元。

▲▼ 天母家樂福 。（圖／AI製作）

▲天母忠誠路二段「家樂福」士林忠誠店小檔案 。（圖／AI製作）

家樂福撤「天母地王」換血　房東曝：同業種零售業秒接

