汐止都更合約陷阱！　60年產權拱手送人

都更住戶82歲的廖先生（左）與67歲的陳先生指控，當時與山岳建設談好都更，沒想到產權卻被移轉至力麒名下。

都更住戶82歲的廖先生（左）與67歲的陳先生指控，當時與山岳建設談好都更，沒想到產權卻被移轉至力麒名下。

圖、文／鏡週刊

「力麒就是要把我們趕出去！」廖先生憤怒說，並沮喪地說「本來等都更，期待新房子，結果現在卻連房子都變成別人的了。」為何這群原本期待新屋的都更戶，會陷入房地遭轉賣的產權糾紛之中呢？關鍵在於當初他們都是以買賣附買回方式，把土地過戶到山岳公司名下。

本刊親自走訪都更戶，每位都說：「我們一開始就是談都更合建。」一位住戶C先生透露，當初山岳派來人說服住戶，「如果能讓『所有權人統一』，就能加快都更程序，同時要簽訂『買賣附買回合約』，把產權過戶到建商名下，山岳還承諾會『交由銀行信託，專款專用』，更拿出住戶能享有『新房優先選擇權』，引誘大家簽訂買賣附買回合約。」

山岳建設宣稱所有權人統一可加速都更進度，要住戶簽訂「買賣附買回合約」，將產權過戶至山岳建設名下。

山岳建設宣稱所有權人統一可加速都更進度，要住戶簽訂「買賣附買回合約」，將產權過戶至山岳建設名下。

據住戶們表示，當時山岳依合約支付2/3的房價或地價，剩下1/3則作為日後換新房的保證金，等到都更完成後，住戶返還領取的2/3價金，就可以分回新屋。「反正我們都會住回新的家，中間的過戶與金流都只是程序，所以不疑有他就簽了。」受害住戶搖著頭說。

當年該地區土地每坪行情約40萬元，山岳則以每坪45萬元，略高於市場行情向都更戶取得土地，台灣房屋汐止站前加盟店經理徐國裕表示。

但也有住戶用公告地價現值的2/3過戶給山岳。「講好是合建案，我認為蓋好就能繼續住，金額多寡不是重點，沒想到山岳竟騙人。」住戶C先生哀聲說。

山岳建設在北市文山區的都更案，與德安開發合作，一度傳出有類似糾紛，但已解決。

山岳建設在北市文山區的都更案，與德安開發合作，一度傳出有類似糾紛，但已解決。

今年3月17日力麒公告，以每坪約158萬元取得新北市汐止崇德段約1,566坪土地、道路用地與地上物，交易對象為自然人及山岳開發建設；不久力麒又發布終止土地合建分屋契約，「基於開發考量，與地主（指山岳）簽訂土地買賣契約，故終止合建分屋契約。」

從這兩筆重訊可明顯發現，力麒原與山岳合作，由山岳出地，力麒投入約18億元負責興建，興建完畢後各分一半，但力麒現已改為向山岳購地自行都更。

住戶無奈表示「山岳持有的土地來源，是住戶在『買賣附買回』條件下交出，力麒作為曾經的合建建商，是否應理解該土地背後的『現住戶權利』？又是否應在購地後妥善處理與住戶的關係？而不是避而不見，找不到人」


