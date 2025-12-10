北市單價20萬便宜屋　專家示警：當心是「誘餌房」

▲房市買氣降溫，房產達人示警，低總價物件暴增，民眾購屋前務必「慎防誘餌房」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

央行祭出史上最狠打炒房重拳後，不少民眾眼看房價有鬆跡象，開始趁機進場撿便宜，房產達人孔祥合則示警，低總價物件暴增，民眾務必「慎防誘餌房」，透露他友人最近標下1間房，本以為是值得恭喜的好消息，對方卻苦笑：「是被法拍業者騙去標的。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

孔祥合表示，友人每天固定上《591房屋交易網》尋找低價物件，突然看到1間位於台北精華區、總價僅800多萬元、換算單價只要20多萬元的房子，便宜到超乎想像，立刻引起興趣。但電話打過去後，業者就回應「物件前1天已售出」，語氣自然得毫無破綻。

就在他友人準備掛電話時，業者話鋒一轉：「這裡有幾個還沒上架的好案，下午來店裡坐一下？」心動前往後，卻驚覺走進的根本不是一般房仲，而是一家專營法拍代標的公司。對方以2個小時密集說明法拍流程、點交流程、產權風險等資訊，讓他友人開始相信「只有法拍才可能買到那個價格」。

最後，他友人確實透過該公司標到另1間法拍物件，但與原本看到的超低價房完全無關。事後才意識到，那些驚人低價的物件本身就是「誘餌」，用來吸引民眾主動上門。

孔祥合分析，這類廣告會利用法拍「每拍降2成」的規則進行包裝，例如一拍1000萬元、二拍800萬元、三拍640萬元。有些代標業者乾脆直接以「三拍價」、「四拍價」刊登，民眾只要1通電話打去，不管業者回覆「已售出」「剛收斡旋」，都達到成功吸客的目的。

▲車位坪數若灌入主建物坪數，乍看像是天上掉下來的好康，其實只是單價「看起來」便宜許多。（示意圖／記者張雅雲攝）

更具迷惑性的手法，則是將車位坪數灌入主建物坪數，乍看像是天上掉下來的好康，其實只是單價「看起來」便宜許多。孔祥合提醒，只要物件價格明顯低於行情、沒有室內照片，或坪數資訊模糊不清，都要高度警戒，避免在追求低價的過程中誤入風險更大的交易模式。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，市面上存在大量「釣魚物件」，業者刻意不下架早已售出的物件，用超低價吸引民眾來電，再轉而推銷其他產品。他強調：「蛋黃區不可能出現每坪20萬元的好康，一定有原因才會這麼便宜。」

陳傑鳴建議，民眾千萬不能因為看到「便宜」2字就衝動出手。除部分代標業者會刻意以「三拍價」刊登，卻未告知物件尚在一拍或二拍階段。市場上也有不少超低價物件其實為「地上權住宅」或「違建」，地上權土地非買方所有，未來轉手受限；違建更可能面臨拆除或無法貸款的問題。民眾購屋前務必查清物件是否涉及法拍、違建、地上權、保護區或釣魚行為，避免買到問題房、因小失大。

