ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市單價20萬便宜屋　專家示警：當心是「誘餌房」

▲▼ 桃園「京澄泰然」賞屋,看屋,樣品屋,接待中心看屋,介紹,代銷介紹,介紹房子,帶看 。（圖／記者張菱育攝）

▲房市買氣降溫，房產達人示警，低總價物件暴增，民眾購屋前務必「慎防誘餌房」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

央行祭出史上最狠打炒房重拳後，不少民眾眼看房價有鬆跡象，開始趁機進場撿便宜，房產達人孔祥合則示警，低總價物件暴增，民眾務必「慎防誘餌房」，透露他友人最近標下1間房，本以為是值得恭喜的好消息，對方卻苦笑：「是被法拍業者騙去標的。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

孔祥合表示，友人每天固定上《591房屋交易網》尋找低價物件，突然看到1間位於台北精華區、總價僅800多萬元、換算單價只要20多萬元的房子，便宜到超乎想像，立刻引起興趣。但電話打過去後，業者就回應「物件前1天已售出」，語氣自然得毫無破綻。

就在他友人準備掛電話時，業者話鋒一轉：「這裡有幾個還沒上架的好案，下午來店裡坐一下？」心動前往後，卻驚覺走進的根本不是一般房仲，而是一家專營法拍代標的公司。對方以2個小時密集說明法拍流程、點交流程、產權風險等資訊，讓他友人開始相信「只有法拍才可能買到那個價格」。

最後，他友人確實透過該公司標到另1間法拍物件，但與原本看到的超低價房完全無關。事後才意識到，那些驚人低價的物件本身就是「誘餌」，用來吸引民眾主動上門。

孔祥合分析，這類廣告會利用法拍「每拍降2成」的規則進行包裝，例如一拍1000萬元、二拍800萬元、三拍640萬元。有些代標業者乾脆直接以「三拍價」、「四拍價」刊登，民眾只要1通電話打去，不管業者回覆「已售出」「剛收斡旋」，都達到成功吸客的目的。

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲車位坪數若灌入主建物坪數，乍看像是天上掉下來的好康，其實只是單價「看起來」便宜許多。（示意圖／記者張雅雲攝）

更具迷惑性的手法，則是將車位坪數灌入主建物坪數，乍看像是天上掉下來的好康，其實只是單價「看起來」便宜許多。孔祥合提醒，只要物件價格明顯低於行情、沒有室內照片，或坪數資訊模糊不清，都要高度警戒，避免在追求低價的過程中誤入風險更大的交易模式。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，市面上存在大量「釣魚物件」，業者刻意不下架早已售出的物件，用超低價吸引民眾來電，再轉而推銷其他產品。他強調：「蛋黃區不可能出現每坪20萬元的好康，一定有原因才會這麼便宜。」

陳傑鳴建議，民眾千萬不能因為看到「便宜」2字就衝動出手。除部分代標業者會刻意以「三拍價」刊登，卻未告知物件尚在一拍或二拍階段。市場上也有不少超低價物件其實為「地上權住宅」或「違建」，地上權土地非買方所有，未來轉手受限；違建更可能面臨拆除或無法貸款的問題。民眾購屋前務必查清物件是否涉及法拍、違建、地上權、保護區或釣魚行為，避免買到問題房、因小失大。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：法拍誘餌房打炒房低價物件購屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租約到期！高雄14年「百貨地標」突結束營業　在地估接手價

「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，從高雄起家，堪稱是「高屏版小北百貨」，天祥店在地營業至少14年，日前突掛出「結束營業全面8折」的布條，只開到21日，在地人指出，因租約到期直接結束營業。信義房屋專家表示，該區商家密集、消費結構穩定，空租率不高。

1小時前

屏東最高樓來了！　達麗砸逾70億蓋「火車站都更案」拚5年半完工

「屏東火車站東側公辦都更案」今（10日）舉行簽約典禮，該案將興建1幢3棟地上20層建築，將成為屏東最高大樓，住宅共計771戶。達麗建設表示，以目前來看行情抓在4字頭，並鎖定3大客群。

2小時前

北市單價20萬便宜屋　專家示警：當心是「誘餌房」

央行祭出史上最狠打炒房重拳後，不少民眾眼看房價有鬆跡象，開始趁機進場撿便宜，房產達人孔祥合則示警，低總價物件暴增，民眾務必「慎防誘餌房」，透露他友人最近標下1間房，本以為是值得恭喜的好消息，對方卻苦笑：「是被法拍業者騙去標的。」

3小時前

家樂福撤「天母地王」換血　房東曝：同業種零售業秒接

天母忠誠路二段上「家樂福」開業8年，即將在年底歇業，引發熱議。但建商房東表示，該店已找好下一手租客，是與家樂福同業種的零售業者，預計明年進場裝潢。專家也分析，家樂福撤出並不是天母沒落，而是高階品牌更適合這裡。

3小時前

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

日前新北大型社區爆出裝修爛尾事件，讓「裝修蟑螂」議題再度浮上檯面，許多住戶付了8、9成款項，工程卻停擺，設計師甚至要求追加款項。最新一集《地產詹哥老實說》邀請《CWC財商講堂》主理人C大、馨傳不動產智庫執行長何世昌，一起剖析裝修亂象，提供民眾預防之道。

4小時前

公園首排＋日系書店＋飯店公設！小港超強輕豪宅「清景麟國家公園」一次開箱美好生活

近年來，重劃區之所以受到購屋族群青睞，無非是因其街廓整齊、環境規劃完善，以及具備未來發展性的優勢。在高雄，位於小港最受矚目的89期重劃區，就以優異的條件吸引著置產目光。其中，坐擁公園首排的「清景麟國家公園」建案，更因其豪宅級的建材和豐富公設，成為區域內備受矚目的輕豪宅標的。

5小時前

機能補齊！台南南區居住質感進化　「和通敦品III」生活升級理想提案

台南南區過去被視為市區房價基期較低的板塊，但近年隨著商圈機能補齊，加上南科效應擴散與沙崙高鐵特區的連動，居住需求一路升溫。區域定位正從過去的「親民價好入手」，進化為「質感生活新選擇」。

5小時前

汐止都更合約陷阱！　60年產權拱手送人

8小時前

汐止都更爛尾！　「金龍海嘯」害住戶被強逼搬遷

史上最重打房掀起的「金龍海嘯」，不僅讓房市急凍，陸續傳出建商倒閉落跑事件，現在就連都更案也出現連環爆。在雙北地區有多個都更案的山岳開發建設（簡稱：山岳）去年驚傳跳票，近期位於新北汐止的都更合建案，竟爆出山岳將產權默默移轉給上市櫃建商力麒建設，都更戶收到力麒的民事訴狀，以無權占有為由要求搬遷。「本來等都更，期待新房子，結果連房子都變成別人的了。」驚覺被騙的住戶憤怒地對本刊說，同時委託律師向力麒提告「詐欺。」

8小時前

三元能源祝融後求償46億　中鼎反擊：依法無理由

台灣統包工程龍頭中鼎（9933）突在9日晚間19時30分召開重訊記者會，中鼎指出，今日與旗下關係企業益鼎工程，同步接獲台北地方法院寄送的開庭通知與民事起訴狀，遭三元公司主張中鼎及益鼎連帶賠償46億2577萬5000元。

18小時前

【視線死角？】水泥車右轉撞腳踏車　女騎士雙腿當場遭輾斷

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」..

汐止都更爛尾！　住戶被強逼搬遷

汐止都更合約陷阱！　60年產權..

家樂福撤「天母地王」換血　房東..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

三元能源祝融後求償46億　中鼎..

50年透天「賣1100萬」要入..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租約到期！高雄14年「百貨地標..

屏東最高樓來了！　達麗砸逾70..

北市單價20萬便宜屋　專家示警..

家樂福撤「天母地王」換血　房東..

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套..

小港超強輕豪宅「清景麟國家公園..

機能補齊！台南南區居住質感進化

汐止都更合約陷阱！　60年產權..

汐止都更爛尾！　住戶被強逼搬遷

三元能源祝融後求償46億　中鼎..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366